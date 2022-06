Dead by Daylight – Alle Infos zum Jubiläumsevent 2022

Anlässlich des sechsten Jubiläums von Dead by Daylight startet heute der Eventfoliant Unheimliche Maskerade. Dieser bringt nicht nur wie immer einen Haufen Blutpunkte und Spaltfragmente für den aktuellen Spalt, sondern auch spezielle Belohnungen mit sich, die nur während des Eventzeitraums erhalten werden können. Was für Belohnungen das sind und was mit dem heutigen Update noch auf euch wartet, haben wir einmal für euch zusammengefasst.

Nehmt teil an den Festlichkeiten zum Dead by Daylight-Jubiläum

Das Event startet am 16. Juni 2022 – also genau heute – und endet am 30. Juni 2022. Ihr habt also rund 13 Tage Zeit an den Feierlichkeiten teilzunehmen und etliche Belohnungen einzuheimsen. Zwar wird der Foliant, wie auch die Eventfolianten zuvor, auch nach dem Event noch verfügbar sein, jedoch etwas abgewandelt und ohne die spezifischen Jubiläumsbelohnungen. Sprich: Ihr könnt die Aufgaben auch nach dem 30. Juni noch lösen, bekommt aber lediglich Blutpunkte und wie immer den entsprechenden Glücksbringer der jeweiligen Stufe.

Dieser Foliant bietet euch während der Jubiläumsfeierlichkeiten unter anderem ein exklusives Outfit für die neue Überlebende Haddie Kaur und einen exklusiven Skin für den neuen Killer die Dredsche. Neben den typischen Killer- und Überlebendenherausforderungen, gibt es dieses Mal auch Communityziele, die ihr gemeinsam mit anderen Überlebenden und Killern erreichen könnt. So schaltet ihr nach und nach wie gewohnt Blutpunkte und Spaltfragmente, aber auch Teile der exklusiven Outfits frei. Zurzeit ist lediglich die erste Stufe erreichbar – die zweite wird in sechs Tagen freigeschaltet werden.

Schnappt euch eine Maske und feiert!

Ebenso warten eventexklusive Spielmechaniken und Gegenstände auf euch, die nicht nur eine spezielle Optik mit sich bringen, sondern auch den ein oder anderen Twist mit sich bringen. Denn um eine von 12 verschiedenen begehrten Masken für eure Lieblingscharaktere zu erhalten, müsst ihr innerhalb einer Prüfung mit einer Einladung zum Fest interagieren. Zusätzlich müsst ihr als Überlebender erfolgreich entkommen oder als Killer einfach ein Match beenden. Und damit ihr dafür so richtig in Stimmung kommt, sind die verschiedenen Gebiete und euer Menü auch noch festlich dekoriert, sodass ihr leicht in die richtige Stimmung kommen solltet.

Masken könnt ihr für folgende Charaktere erhalten:

Ein Haufen an täglichen Login Boni

Um das Ganze zusätzlich zu feiern, erhaltet ihr auch jeden Tag diverse Login-Boni. Jeden Bonus könnt ihr ganze 24 Stunden lang erhalten. Ingesamt erhaltet ihr so über den gesamten Eventzeitraum 900.000 Blutpunkte (davon 600.000 als einmaligen Bonus bei Login im Eventzeitraum), 4.500 Schillernde Scherben und 35 Spaltfragmente.

Hier eine Übersicht, wann ihr welche Boni erhalten könnt:

17 Juni – 18 Juni: 5 Spaltfragmente

18 Juni – 19 Juni: 1.000 Schillernde Scherben



19 Juni – 20 Juni: 5 Spaltfragmente

20 Juni – 21 Juni: 50.000 Blutpunkte

21 Juni – 22 Juni: 5 Spaltfragmente

22 Juni – 23 Juni: 100.000 Blutpunkte

23 Juni – 24 Juni: 1.500 Schillernde Scherben



24 Juni – 25 Juni: 100.000 Blutpunkte

25 Juni – 26 Juni: 10 Spaltfragmente

26 Juni – 27 Juni: 1.000 Schillernde Scherben



27 Juni – 28 Juni: 50.000 Blutpunkte

28 Juni – 29 Juni: 1.000 Schillernde Scherben



29 Juni – 30 Juni: 10 Spaltfragmente

Zusätzlich gibt es für diejenigen unter euch, die schon länger mit einigen Charakteren, Outfits und Skins liebäugeln folgende Rabatte im Ingame-Store:

Alle Charaktere die vor dem Sadako Rising-DLC erschienen sind – 50% Rabatt

Der Zenobit & Mikaela Reid – 30% Rabatt

Alle Outfits – 30% Rabatt

Neue Outfits der Kokonsammlung

Zeitgleich wurden im Store neue Outfits und Skins verfügbar, die Teil der Kokonsammlung sind. Diese bieten neue Optik für die Überlebende Nea Karlsson, sowie den Doktor und den Todesboten. Für die neugierigen unter euch, haben wir natürlich schon einen Blick darauf geworfen:

Nea Karlsson – Nachtschmetterling

Das Nachtschmetterling-Outfit für Nea reiht sich wunderbar zu ihrem Künstlerstil ein, der auch zuletzt in ihrem Outfit Kunstfestival in Stockholm glänzte. Mit ihren braun-streifigen Tönen mag sie sich in vielerlei Umgebung gut tarnen können, jedoch sorgen ihre auffällig eisblauen Haare dafür, dass sie dennoch auffällt. Die Einzelteile des Outfits lassen sich auch wunderbar mit anderen Outfits von Nea kombinieren.

Der Doktor – Eigene Verseuchung

Der Eigene Verseuchung-Skin für den Doktor liefert den ultimativen Pustellook, in denen sich Insekteneier, Kokons und schlüpfende Schmetterlinge verbergen. Ein paar davon flattern in passender grüner Farbpracht um ihn herum. Toll! Wie auch bei Nea lassen sich die Einzelteile des Skins mit anderen kombinieren.

Der Todesbote – Dämmerlichtschwarm

Der Dämmerlichtschwarm-Skin für den Todesboten kommt mit feschen Motten daher, die seinen staubigen Look unterstreichen und ihn sicher zielgerichtet zum nächsten Überlebenden führen. Abgestimmt mit den Farben der neuen Optik für den Doktor, kommt auch dieses Outfit nicht ohne passende Grüntöne aus, die sich schmeichelhaft in das graubraune Potpourri einfügen. Auch der Skin des Todesboten ist frei mit anderen Skins kombinierbar.

Und worauf freut ihr euch bei diesem Event am meisten? Spiel ihr lieber Killer oder Überlebende*n? Und gibt es eine der begehrten Masken für euren Favoriten? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

