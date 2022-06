ARK 2 – Vin Diesel sitzt fest im Sattel

ARK 2 ist die Fortsetzung von ARK: Survival Evolved und dessen DLCs. Der Sandbox-Survivaltitel erhält einen kleinen Storypart rund um den Klon Santiago de Costa, der von Vin Diesel verkörpert wird, und seiner Tochter Meeka. ARK 2 wird erneut von Studio Wildcard entwickelt und soll 2023 erhältlich sein.

ARK 2: Vin Diesel ist nicht nur Teil des Spiels

Vin Diesel spielte Santiago bereits im ARK DLC “Genesis: Part 2”. Die Ereignisse des DLCs werden in der Fortsetzung weitergesponnen. Diesel ist dabei an ARK 2 auch als Executive Producer mit beteiligt. Zudem spielt er auch eine wichtige Rolle in ARK: The Animated Series. Die Animationsserie soll 2022 erscheinen und spielt auf einem ebenso von urzeitlichen Wesen beheimateten Planeten. Auf diesem tauchen plötzlich historisch wichtige Persönlichkeiten auf und inmitten von ihnen erwacht die australische Paleontologin Helena Walker. Um sie werden sich zwei Staffeln und bisher geplante 14 Episoden à 30 Minuten drehen. Neben Vin Diesel übernehmen unter anderem auch Elliot Page und Gerard Butler Synchronsprecherrollen.

Wer sich auf ARK 2 freut, kann sich die Wartezeit mit der Serie versüßen. Allerdings wird Vin Diesels Rolle in der Serie wohl größer sein als im Spiel. Denn allzu viel Platz wird die Story nicht in ARK 2 einnehmen. Der Fokus liegt weiterhin auf dem online Multiplayer-Survivalelementen und noch intelligenteren Dinosauriern als Feinden und Freunden. So oder so können sich Fans des Franchises auf ein spannendes Jahr voller Dino-Abenteuer freuen. Ab 2023 wird es ARK 2 zunächst im Early Access auf Steam geben. Wer ARK: Survival Evolved noch nicht gespielt hat, kann sich den Titel momentan kostenlos auf Steam herunterladen.

Quelle: Studio Wildcard und ARK: Survival Evolved via YouTube

Titelbild: Studio Wildcard