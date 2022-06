The Jackbox Party Starter – Neue Party-Sammlung erscheint am 30. Juni 2022

Die Jackbox Party geht schon in Kürze weiter. Denn wie Entwickler Jackbox Games heute bekannt gab, erscheint The Jackbox Party Starter am 30. Juni 2022 via Steam, PlayStation, Xbox und Switch. Dieses neue Paket ist eine Sammlung von drei bestehenden Spielen mit Trivia Murder Party 2, Tee K.O. und Quiplash 3.

Ein Stück You Don’t Know Jack kehrt im Juni 2022 zurück

Jedes dieser Spiele ist vollständig in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch sowie in Englisch lokalisiert. Für die deutsche Übersetzung der Spiele zeigen sich dabei mit Toneworx Studios die gleichen Leute verantwortlich, die schon an der Lokalisierung von You Don’t Know Jack gearbeitet haben. Jackbox Games hat außerdem jeden dieser Titel mit neuen Features wie Inhaltsfilterung, Untertitel und Moderatoren-Optionen aktualisiert. Sogar einige der neuesten Einstellungen wie das Scannen von QR-Codes, um einer Sitzung beizutreten, und die Möglichkeit, Teilnehmer aus einem Spiel zu werfen, sind enthalten.

The Jackbox Party Pack 8 Drawful Animate (3-10 Spieler) – Es ist wieder da! Das Ratespiel mit fürchterlichen Zeichnungen und falschen Antworten zum Schieflachen erlebt ein dynamisches Comeback. Bei diesem neu aufgemachten Konzept erstellen die Spieler in zwei Rahmen loopende Animationen, die auf seltsamen und zufälligen Stichworten beruhen.

The Wheel of Enormous Proportions (4-8 Spieler) – Ratespaß war noch nie so groß! Ein fantastisches, mystisches Rad fordert dich mit unterschiedlichen Fragen heraus. Die Gewinner werden mit Kuchenstücken des Rads belohnt und haben mit jedem spannenden Drehen des Rades die Chance auf einen großen Gewinn. Am Schluss des Spiels bekommt ein Spieler seine brennendste Frage vom großen Rad beantwortet.

Job Job (3-10 Spieler) – Verwende die Worte Anderer, um einzigartige und lustige Antworten auf klassische, in Vorstellungsgesprächen gestellte Fragen zu beantworten. Im Kopf-an-Kopf-Rennen entscheidet sich, wer die Stelle bekommt!

The Poll Mine (2-10 Spieler) – Ein Umfragespiel, das sich nur um DICH dreht! Teilt euch in Teams auf und findet heraus, wer als Erster dem Versteck der Hexe entrinnt! Die Spieler bewerten einzeln ihre Auswahl auf eine schwierige Frage und müssen dann raten, wie die Gruppe als Ganzes geraten hat. Wie gut kennst du deine Freunde?!

Weapons Drawn (4-8 Spieler) – Ein soziales Schlussfolgerungsspiel, bei dem jeder sowohl Mörder als auch Detektiv ist. Die Spieler zeichnen die Hinweise und verstecken einen Buchstaben ihres Namens in den Waffenzeichnungen. Kannst du Morde aufklären und gleichzeitig mit deinem eigenen Mord davonkommen?

