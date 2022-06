Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 24.2022

10 Wochen wurde sie vermisst, nun ist die Releasevorschau aber wieder zurück. Es ist auch ein gutes Timing, diese Rubrik genau in der Zeit wiederzubeleben, in welcher während des Summer Game Fest viele neue Spiele angekündigt werden. Also gehen wir wieder zur alten Gewohnheit über und schauen uns jede Woche an, welche neuen Spiele wir zur Verfügung haben werden.

Das Revival der Releasevorschau und das Revival der Ninja-Schildkröten

Moorhuhn Extreme (PS4, PS5, Switch) – 14. Juni

Und als wäre es geplant beginnen wir direkt mit einem wiederbelebten Franchise: Moorhuhn ist wieder da. Erneut könnt ihr auf die fliegenden Hühnchen ballern und auf Punktejagd gehen.

Nemesis: Distress (PC) – 15. Juni

Ein First-Person-Horror-Multiplayer-Shooter, welcher ein klein wenig vom Alien-Franchise inspiriert scheint. Es basiert auf einem erfolgreichen Brettspiel.

Frozenheim (PC) – 16. Juni

Ein Echtzeit-Strategiespiel angesiedelt im hohen Norden zur Zeit der Wikinger.

Mothergunship: Forge (PC) – 16. Juni

Ein VR-Bullet Hell-Erlebnis, wo ihr euch eure Waffen zusammenbastelt und dann drauflos ballert.

Neon White (PC, Switch) – 16. Juni

Ein kreativer Mix aus First Person-Action und Kartenspiel. Das Ganze wird garniert mit der typisch japanischen Verrückheit.

Starship Troopers: Terran Command (PC) – 16. Juni

Wir kennen alle die legendäre Filmreihe, nun können wir auch in diesem Echtzeit-Strategietitel die Erde vor Aliens verteidigen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 16. Juni

Die Turtles sind wieder am Start und möchten dem Foot Clan und ihrem Anführer Shredder mal wieder das Handwerk legen. Natürlich in originaler Retro-Optik, ganz wie früher in den Arcade-Hallen oder auf dem SNES.

Oxide Room 104 (PC, PS4, PS5, Switch) – 17. Juni

Ein bisschen Body Horror gemischt mit Escape Room-Mechaniken, alles in einem gruseligen Motel. Definitiv für Horrorfreunde ein Blick wert.

Und, seid ihr genauso froh wie wir, dass die Releasevorschau wieder da ist? Wie habt ihr überhaupt in den letzten zehn Wochen den Überblick behalten, was ihr spielen möchtet? Dass wir euch bei der Suche nach dem perfekten Game nicht zur Seite stehen konnten, tut uns natürlich sehr leid. Hoffentlich war ja in dieser Liste etwas dabei, was ihr zocken werdet. Teilt uns eure Wahl doch gerne mit.

