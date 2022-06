Pokémon GO trifft auf Pokémon Sammelkartenspiel

Wie sollte es auch anders sein. Niantic hat nun endlich Details zur Kollaboration bekannt gegeben. Bald könnt ihr eine Erweiterung Pokémon GO des Pokémon-Sammelkartenspiels kaufen, die an Pokémon GO angelehnte Karten enthält!

Kollaboration mit dem Crossover-Event

Diese Kollaboration feiern wir auch in Pokémon GO – mit dem Crossover-Event mit Pokémon-Sammelkartenspiel! Bei diesem Event gibt Pikachu mit Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe sein Debüt, außerdem erscheint Mewtu mit Spukball oder Psychostoß in Raid-Kämpfen und ihr könnt mit etwas Glück Schillernden Meltan begegnen. Doch das war noch längst nicht alles – lest weiter! Zukünftige Neuigkeiten zur Erweiterung Pokémon GO des Pokémon-Sammelkartenspiels findet ihr hier.

Von Donnerstag, den 16. Juni 2022 um 10 Uhr bis Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 20 Uhr feiern wir die neuen Pokémon-Debüts: