Stray – Das Katzenabenteuer beginnt im Juli

In der Juni-Ausgabe von State of Play hat Sony den genauen Release-Termin von Stray bekannt gegeben. Das Katzenabenteuer in einer dystopischen Zukunft beginnt am 19. Juli 2022.

Stray in PS Plus Extra enthalten

Es ist offiziell: Stray erscheint bereits am 19. Juli 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Das Spiel wird von BlurTwelve entwickelt und handelt von einer Katze, die sich durch eine futuristische Stadt durchschlägt. Dabei begegnen dem kleinen Streuner Roboter, Rätsel und diverse Gefahren, die in dieser apokalyptischen Zukunft lauern. Neben dem Veröffentlichungstermin gab es zudem einen neuen Trailer zu bestaunen.

Darüber hinaus gaben Sony und die Entwickler bekannt, dass das Game im PlayStation Plus Extra- und Premium-Abo enthalten sein wird. Schon zum Launch soll das Spiel für Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung: PS Plus hat neben dem regulären Modell Essential noch zwei neue Stufen erhalten. PS Plus Extra kostet beispielsweise 100 Euro im Jahr und gewährt euch Zugriff auf eine große Auswahl an PlayStation 4 und PlayStation 5 Titel. Mit PS Plus Premium könnt ihr sogar Klassiker aus der PlayStation 1-, PlayStation 2- und PlayStation 3-Ära zocken – dieses Modell kostet euch allerdings 120 Euro im Jahr.

Quelle: PlayStation via YouTube