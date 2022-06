gamescom 2022 – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird das Comeback der Messe eröffnen

In diesem Jahr kommt die gamescom 2022 endlich wieder in Präsenz zurück nach Köln. Passend zum Comeback wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Messe in Köln ganz offiziell eröffnen. Die offizielle Zeremonie findet am 24. August in Köln am Nachmittag des Medien- und Fachbesuchendentages statt. Nach zwei Jahren, in denen die gamescom Corona-bedingt ausschließlich digital stattfand und so auch die Grußworte nur per Video ausgerichtet werden konnten, werden die politischen Ehrengäste in diesem Jahr wieder vor Ort teilnehmen.

Deutscher Politiker eröffnet die gamescom 2022 in Köln

Die politischen Rundgänge der gamescom 2022 finden am Mittwoch, 24. August, um 17 Uhr in der “Made in Germany”-Area statt. Die politischen Grußworte werden nach den Rundgängen im Konrad-Adenauer-Saal des Congress-Centrum Nord ab 18:30 Uhr gehalten. Die Eröffnung wird auch live auf gamescom now, dem Content-Hub der gamescom, gestreamt. Die politischen Gäste können zudem an einem geführten Rundgang durch die Messehallen der gamescom teilnehmen, um sich von den Neuheiten und Trends der Games-Branche selbst ein Bild zu machen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler der Bundesregierung die gamescom 2022 zu eröffnen. Dass der Bundesminister, der zum Start der neuen Legislaturperiode Games in sein Wirtschaftsministerium geholt hat, an der Eröffnung teilnimmt, unterstreicht die hohe Relevanz des Mediums auch für die neue Bundesregierung. Nirgendwo sonst als auf der gamescom kann man besser in die faszinierende Games-Welt eintauchen und sich über die neusten Trends und Innovationen informieren, um die richtigen politischen Stellschrauben zu finden, damit Deutschland ein noch stärkerer Games-Standort wird“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom.

Auch wir werden wieder eine große Berichterstattung im Vorwege und während der Messe auf unserer Seite geben.

Quelle: Koelnmesse via Pressemeldung