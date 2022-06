Pokémon Karmesin und Purpur – Zweiter Trailer enthüllt die legendären Pokémon

Der Rhythmus bei der Ankündigung neuer Pokémon-Spiele ist fast immer derselbe und dies ist auch bei Pokémon Karmesin und Purpur der Fall. Im ersten Trailer vor vier Monaten wurden wir mit den Startern bekannt gemacht, nun folgt ein zweiter Trailer mit ein paar weiteren neuen Pokémon und natürlich den beiden legendären Wesen, welche die Spielecover zieren werden. Außerdem bekommen wir diesmal zwei Professoren, die uns wohl einen Hinweis auf die Thematik des Spiels geben.

Begeben wir uns in Pokémon Karmesin und Purpur auf eine Zeitreise?

Der Trailer führt uns ein wenig durch die neue Region und stellt uns dabei drei neue Pokémon vor. Da wäre zum Beispiel das Elektro-Pokémon Pamo, welches wohl der diesmalige Pikachu-Klon sein wird. Ob Pachirisu, Dedenne oder wie sie auch heißen, bei jeder neuen Pokémon-Edition ist ein an das Maskottchen des Franchises erinnerndes Wesen mit von der Partie.

Außerdem gesellt sich ein neues Schweinchen zu bereits existierenden wie z.B. Ferkokel und Quiekel. Es heißt Ferkuli und ist vom Typ Normal. Das letzte Pokémon im Bunde ist Olini, ein Pflanzen-Pokémon welches nicht nur vom Namen her an eine Olive erinnert. Da bereits sehr stark angenommen wird, dass die neuen Spiele in einer an Spanien und/oder Portugal angelehnten Region spielen, ein sehr passendes Pokémon.

Die beiden Professoren tragen übrigens in der englischen Version sehr spanisch klingende Namen, sie heißen Professor Sada und Professor Tudo. Ja richtig, es gibt diesmal zwei Professoren. In Pokémon Karmesin treffen wir auf Professor Antiqua, in Pokémon Purpur lernen wir Professor Futurus. Antiqua trägt Kleidung, die sie wie eine Neandertalerin aussehen lässt, Professor Futurus ist hingegen sehr futuristisch gekleidet. Beschäftigen wir uns in der Story etwa mit dem Thema Vergangenheit und Zukunft? Bekommen wir es eventuell sogar mit Zeitreisen zu tun? Es bleibt spannend.

Zu guter Letzt werden die legendären Pokémon vorgestellt. Auf dem Cover von Pokémon Karmesin prangt Koraidon, während auf dem Cover von Pokémon Purpur Miraidon zu sehen ist. Diese beiden drachenartigen Wesen werden sicher eine tragende Rolle in der Geschichte spielen.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November für die Nintendo Switch.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pokémon.de