House of the Dragon – Spektakuläre Bilder im neuen Trailer

Eine der erfolgreichsten, aber auch meist vergessenen Serien aller Zeiten rückt mit einem Spin-Off in den Mittelpunkt. “House of the Dragon” heißt der Ableger zur beliebten Serie “Game of Thrones”. Ein neuer Trailer verspricht eigentlich, dass war zu erwarten war. Den Titelgebenden furchterregenden Drachen gab es dann auch noch zu sehen-

In “House of the Dragon” stehen die Targaryen stärker im Vordergrund

Einer erster Trailer mit tatsächlich interessanten Bildmaterial erschien auf allen sozialen Medien, zu HBO’s neuen Geniestreich “House of the Dragon”. Der “Game of Thrones” Ableger erscheint erst mal mit 10 Folgen und erzählt eine Vorgeschichte zur Haupthandlung. Vor 200 Jahren als die Targaryen noch über Westeros herrschten, entbrannte ein Bürgerkrieg. Der Trailer präsentierte alles, was einen “Das Lied von Feuer und Eis” Fan glücklich machen könnte. Den eisernen Thron, Drachen, angedeutete Verschwörungen und natürlich Menschen mit blond-weißen Perücken. Darüber hinaus sehen die Kulissen wieder atemberaubend aus, die Verantwortlichen hinter “Game of Thrones” zeigten ihr Talent, indem sie sich nicht auf CGI verließen, sondern so viel wie möglich durch die Natur und Städte rausholten. Schöpfer des Universums Arthur George R.R. Martin lobt die Ausschnitte, welcher er schon sehen konnte, über den grünen Klee.

Bekannte Namen stecken hinter den neuen Figuren

George R.R. Martin gab in seinem persönlichen Blog bekannt, dass die Dreharbeiten im Februar beendet wurden. Das finale Produkt erscheint dann am 21. August 2022 auf HBO und wahrscheinlich dann bei uns erneut auf Sky. Unter anderem sind Schauspieler*innen wie Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Paddy Considine, Sonoya Mizuno, und Rhys Ifans mit von der Partie und werden ihre schauspielerischen Talente komplett ausleben können. Neben diesem Ableger sind noch viele weitere Projekte geplant, um das Franchise auszuweiten. Darunter sogar drei Animationsserien und viele andere TV-Shows. Ob wir dem Hype erliegen werden oder ob alle nach dem mittelmäßigen Finale der letzten “Game of Thrones” Staffel müde sind, erfahren wir spätestens im August.

