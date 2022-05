Xbox Game Pass – Das sind die neuen Spiele im Mai

Jeder neue Monat bringt natürlich auch immer neue Spiele in den Xbox Game Pass, so auch diesen Mai. Doch nicht nur neue Spiele kommen hinzu, leider verlassen uns auch einige Titel leider wieder. Welche das im Detail sind, haben wir für euch aufgelistet.

NBA & Trek to Yomi kommen in den Xbox Game Pass

Trek to Yomi startet heute zum Launch direkt in den Xbox Game Pass und sollte daher für alle einen Blick wert sein. Den Titel konnten wir sogar bereits vor Monaten anspielen, unsere Vorschau könnte die Frage des Downloads vielleicht noch einfacher gestalten. Freunde des Sports erhalten zudem NBA 2K22. Dieser Titel ist auch bereits seit einigen Tagen im Abo verfügbar. Ebenso wie Loot River, ein Roguelike in Pixel-Optik. Über den Monat verteilt erscheinen im Service zudem noch Titel wie NHL 22 (via EA Play), This War of Mine: Final Cut und Eiyuden Chronicle: Rising.

Doch wir müssen auch einige Spiele diesen Monat verabschieden. Am 10. Mai verlässt die Definitive Edition von GTA: San Andreas das Abo. Enter the Gungeon, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Remnant: From the Ashes, Steep, The Catch: Carp and Coarse sowie The Wild at Heart folgen am 15. Mai. Wer Interesse an diesen Spielen hat, sollte dringend die verbleibende Zeit nutzen.

Neue XGP-Spiele für Mai 2022

3. Mai – NBA 2K22 / Konsole und Cloud

3. Mai – Loot River / PC, Konsole und Cloud

5. Mai – Trek to Yomi / PC, Konsole und Cloud

5. Mai – Citizen Sleeper / PC, Konsole und Cloud

10. Mai – Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition / PC, Konsole und Cloud

10. Mai – Eiyuden Chronicle: Rising / PC, Konsole und Cloud

10. Mai – This War of Mine: Final Cut / PC, Konsole und Cloud

12. Mai – NHL 22 / Konsole (EA Play)

Quelle: Microsoft