Valorant – Alle Infos zum baldigen Release des 3. Akts der 4. Episode

Riot Games veröffentlicht in manchen Teilen der Welt heute, am 27. April, den dritten Akt der vierten Episode von Valorant. Grund genug für uns alle wichtigen Neuerungen, Zeiten und Features zusammenzutragen, damit ihr später wohl informiert mit den frischen Spielzeugen durchstarten könnt. Bis auf eine Information. Warum sich Riot eine derart sperrige Bezeichnung für seine saisonalen Updates herausgesucht hat, können wir euch leider nicht sagen.

Valorant goes Turkey

Valorant ging einst im Jahre 2020 mit 11 Agenten und vier Karten an den Start. Nach dutzenden Updates stehen euch inzwischen satte 19 Agenten zur Wahl, mit denen ihr euch auf sieben Karten gegenseitig um die Ecke bringen könnt. Und mit dem neuesten Akt steht uns mit Fade weitere Verstärkung bevor. Fade wurde bereits am Sonntag im Rahmen des Finalspiels der VCT Reykjavik angekündigt. Die türkische Agentin erweitert die Reihen der Initiatoren mit ihren düsteren Fähigkeiten und scheint sich als vielversprechende Alternative zu Sova positionieren zu wollen. Gleichzeitig wurde mit dem RGX 11z Pro Bundle ein neues Skin-Paket enthüllt, welches euch neben einem frischen Battle Pass das Geld aus den Taschen ziehen möchte. Zu gewohnt gesalzenen Preisen dürft ihr also euer Arsenal wieder neu einkleiden. Bei den neuen Inhalten sind wir besonders auf Fade gespannt, die das Potenzial besitzt frischen Wind in die Rolle der Initiatoren zu bringen, insbesondere da Riot Sova zusätzlich im Rahmen des Updates nerfen möchte.

Starttermine und Downtimes

Jetzt aber mal Butter bei die Fische, wann geht denn nun die neue Episode an den Start? Einen exakten Zeitpunkt haben wir leider nicht, sodass wir uns an unseren Vorerfahrungen mit anderen Updates orientieren. Riot hatte die vergangenen Episoden meistens gegen 17 Uhr unserer Zeit veröffentlicht. Meistens aber auch einen Tag später als in Nordamerika. Das heißt, dass wir davon ausgehen, dass das Update erst morgen, am 28. April, hierzulande verfügbar sein wird. Generell werden die Server von Valorant in der Regel zirka vier Stunden vom Netz genommen, wenn ein neuer Patch aufgespielt wird. Das würde für uns eine effektive Startzeit von 21 Uhr ergeben. Genauere Informationen findet ihr natürlich auf der offiziellen Twitter-Seite von Valorant. Es bleibt entsprechend nur noch wenig Zeit, den aktuellen Battle Pass freizuspielen oder seinen Wunschrang zu erreichen. Wir sehen uns dann in der neuen Episode.

