Tales From The Borderlands – Fortsetzung offiziell angekündigt

Das irrwitzige Adventure Tales from the Borderlands bekommt endlich einen vollwertigen Nachfolger spendiert. Die offizielle Enthüllung soll noch im Sommer folgen.

Vor gut acht Jahren hat Telltale Games gemeinsam mit Gearbox Software ein Episoden-Adventure zum populären Borderlands-Franchise auf den Markt gebracht. Das klamaukige Abenteuer erfreute sich unter Fans so großer Beliebtheit, dass die Rufe nach einem zweiten Teil zusehendst lauter wurden. Mit der Schließung von Entwicklerstudio Telltale Games rückte dieser Wunsch allerdings zunächst in weite Ferne.

Umso überraschender ist nun die gestrige Ankündigung von Publisher 2K Games: Das Unternehmen habe sich dazu entschieden, die Serie mit einer zweiten Staffel fortzusetzen. Für die Entwicklung zeichnet sich indes Gearbox selbst verantwortlich, während 2K den Vertrieb übernimmt.

Tales from the Borderlands 2 soll neben einer komplett neuen Welt auch gänzlich neue Charaktere bieten. Ein Wiedersehen mit Fanlieblingen wie Rhys und Fiona aus dem Erstling ist aber dennoch nicht komplett auszuschließen.

Dem offiziellen Posting zufolge will man schon im Sommer mit weiteren Informationen und erstem Bildmaterial dienen können. Das Spiel selbst soll nämlich noch 2022 auf den Markt kommen. Für welche Plattformen sich der Titel in Entwicklung befindet, ist bis dato nicht ersichtlich.

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K.

Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo

— Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022