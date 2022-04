Pathfinder – Ubsioft arbeitet offenbar an neuem Multiplayer-Shooter

Mit Pathfinder werkelt Ubisoft intern offenbar schon an ihrem nächsten großen Multiplayer-Shooter. Ein erster Leak verrät bereits einige, spannende Details zum Spiel.

PvPvE mit Heldensystem

Wie Branchen-Insider Tom Henderson unlängst berichtet, scheint Ubsioft aktuell an einem neuen Koop-Shooter zu arbeiten, der frischen Wind ins Genre bringen soll. Ihm zufolge habe er Zugriff auf erste Bilder und Videos von einer frühen Version des Spiels erhalten, die bereits einen guten Eindruck vom Projekt geben sollen.

Pathfinder sei zunächst an altbekannte Battle Royale Games angelehnt, weise aber gänzlich neue Spielmechaniken auf. So werden SpielerInnen in Teams auf einer weitläufigen Map abgeworfen und müssen sich ihren Weg in die Kartenmitte bahnen. Im Zentrum wartet dann ein beinharter Boss auf den 4er-Trupp, den es zu legen gilt.

Unterwegs muss sich jedes Team aber nicht nur diversen KI-Gegnern stellen, sondern auch menschlichen Widersachern erwehren. Je näher sie dem Endboss schließlich kommen, desto stärker wird auch die Gegenwehr. Um ins Zentrum zu gelangen, müssen unsere ProtagonistInnen außerdem zwei Tore ausfindig machen und durchbrechen – die Mechanik soll jedoch von Mal zu Mal variieren.

Weiterhin spricht Henderson von einem Heldensystem, an dem sich Pathfinder bedient. So werden SpielerInnen aus einem vorgefertigten Pool an Charakteren wählen dürfen, die alle ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken mit sich bringen. Eine allgemeine Hub-Welt macht das Gesamtpaket vollständig und dient als Anlaufstelle für SpielerInnen, um sich neu auszurüsten, zu Team zusammenzuschließen oder an den eigenen Fähigkeiten zu feilen.

Optisch erinnert Pathfinder aktuell stark an gängige Comic-Shooter wir beispielsweise Fortnite und ist vergleichsweise bunt gehalten. Das Projekt entsteht derweil hauptverantwortlich beim renommierten Studio Ubsioft Montreal.

Wann das PvPvE-Abenteuer grob erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme von Seiten Ubisoft steht ebenso noch aus.

Quelle: VGC