Bloodstained: Ritual of the Night – Crossover mit Child of Light

Das 2019 erschienene Bloodstained: Ritual of the Night hat ein neues Content-Update bekommen. Dieses Update bringt einen ganz bestimmten Charakter ins Spiel: Aurora aus Child of Light.

Aurora in Bloodstained: Ritual of the Night

Für Bloodstained: Ritual of the Night ist ein neues Content-Update erschienen. Seit dem 31. März könnt ihr damit als Aurora aus Child of Light spielen. Sie bringt eigene Moves und Fähigkeiten mit sich. So kann Aurora beispielsweise heilige Kräfte nutzen und so mit einem Lichtstrahl Feinde vernichten. Darüber hinaus kämpft sie mit dem Schwert Maltidis und hat ihren Partner Igniculus dabei. Das Update kann komplett kostenlos heruntergeladen werden. Passend dazu haben die Entwickler einen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Mit Auroa stößt nicht der erste Charakter aus einem anderen Videospiel in die Welt von Bloodstained. Zuvor gab es bereits Crossovers mit Shovel Knight, Kingdom Two Crowns, Blasphemous und Mighty Fight Federation. Bloodstained: Ritual of the Night selbst entstand unter der Aufsicht von Castlevania-Schöpfer Koji Igarashi bei den Entwicklern ArtPlay. Das klassische Metroidvania-Game erinnert daher auch sehr stark an die Castlevania-Reihe. Das Spiel erschien am 18. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Am 25. Juni 2019 folgte ein Ableger für die Nintendo Switch. Mittlerweile gibt es das Game sogar für iOS und Android.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bloodstained: Ritual of the Night via YouTube