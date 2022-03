Planet Zoo – Alles zum nächsten Tierpaket

Nachdem Frontier das kostenlose Update verkündete, freue wir uns umso mehr auf ein weiteres Tierpaket an dem selben Tag, wie das Update 1.9. Was genau uns in dem Feuchtgebiete-Tierpaket am 12. April 2022 genau erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Planet Zoo – Acht Tiere, die das Wasser lieben

Macht euch auf jede Menge Spaß gefasst, und zwar mit dem liebenswerten Capybara, dem merkwürdigen Schnabeltier, dem possierlichen Zwergotter, dem verstohlenen Krokodilkaiman, dem stämmigen Wilden Wasserbüffel, dem eleganten Mandschurenkranich und der gewandten Weißnacken-Moorantilope! Außerdem könnt ihr eure Gäste mit einem neuen Vivarientier begeistern, und zwar dem kleinsten Exemplar seiner Art: dem Donau-Kammmolch!

Damit ihr mit euren neuen Lieblingstieren so richtig feiern könnt, werdet ihr auch ein paar neue Lebensqualitätobjekte brauchen. Eure Capybaras baden gern und werden ihr Leben dank des neuen Warmwasserhahns so richtig genießen können. Bereiche unter Wasser könnt ihr mit dem neuen Unterwasser-Futterspender und der U-Boot-Boje verschönern, und die neue, natürliche Wasserdüse sorgt für jede Menge Wasserspaß in der Sonne!

Neuerungen für die tierischen Stars

Es wird auch ein neues Auf-Zeit-Szenario geben, das diesmal im Pantanal in Brasilien spielt. In dieser Herausforderung mit hohen Wohlbefinden-Anforderungen helft ihr geretteten Tieren, die nicht mehr ausgewildert werden können, ein Zuhause fürs Leben zu finden.

Wie bereits in der Ankündigung zu Update 1.9 erwähnt, haben wir einige Verhaltensanpassungen in petto. Die Capybaras dürfen sich ebenfalls über das neue Badeverhalten freuen und auch die süßen Schnabeltiere leben nun in Bauen.

Das Feuchtgebiete-Tierpaket für Planet Zoo ist ab dem 12. April für 9,99 € auf Steam erhältlich. Ihr wollt umgehend informiert werden, sobald das Paket erscheint, weil ihr sofort loslegen wollt? Dann fügt es auf Steam eurer Wunschliste hinzu und denkt dran, dass ihr Planet Zoo besitzen müsst, um das Feuchtgebiete-Tierpaket von Planet Zoo nutzen zu können.

In den Tagen vor der Veröffentlichung werden die Tiere in den sozialen Medien erscheinen und euch ein paar Tipps zur Selbstfürsorge geben. Schaut rein, um herauszufinden, wie sie die Feuchtgebiete nutzen, um ihre Lebensqualität zu verbessern, und werft einen Blick auf die anstehenden Neuerungen! Für welches Tier werdet ihr zuerst ein Gehege bauen?



Titelbild:2022 Frontier Developments