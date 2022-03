Podcast: Hat Zack Snyder “Justice League” zerschnitten? | Bis zur Glotze (Folge 73)

In der heutigen Folge unseres Podcast sprechen Lennart, Alex und Julia über einen der größten Streaming-Releases der letzten Zeit: Zack Snyder’s Justice League. Endlich ist der 4 Stunden lange Streifen auf Netflix verfügbar und sorgt für viel Diskussionsstoff. Dabei gehen die Meinungen ganz schön auseinander, aber eins ist klar: Henry Cavill würden alle drei Redakteur*innen heiraten.

Zack Snyder gewinnt 2 Oscars

Die spannende Frage, die sich Fans des Blockbuster Kinos während den Oscasrs stellten: wer ist denn jetzt der Fanliebling geworden? Die Academy hatte verkündet einen Fan-Favoriten Oscar zu vergeben, an einen Film, der von den Fans online gewählt werden konnte. Da dachten viele natürlich sofort an “Spider-Man: No Way Home”. Doch ganz lange sah es so aus, als ob die Neuverfilmung von “Cinderella” mit Camila Cabello den Preis abräumte.

Am Ende kommt es wie immer knüppeldick. Der Gewinner hieß “Army of the Dead”? Richtig der Zombie-Heist-Movie von Zack Snyder ist wohl der beliebteste Filme im Internet 2021. Verrückt ich weiß, aber zumindest wurde Zack Snyder für seine Arbeit belohnt und erhielt daneben noch den Oscar für den besten “Cheer Moment” für seine Version der “Justice League”.

