One Piece Odyssey – JRPG zum Anime-Hit angekündigt

Mit One Piece Odyssey steuert ein völlig neues Spiel im populären Piraten-Universum auf uns zu! Niemand geringeres als Serienschöpfer Eiichiro Oda ist an der Produktion beteiligt.

Neue Charaktere, Monster und Co.

Wie Bandai Namco am gestrigen Montag ankündigte, arbeitet das japanische Unternehmen derzeit an einem AAA-Rollenspiel zum Anime-Hit One Piece. Die Entwicklung übernimmt derweil das renommierte Studio ILCA, Inc., welche sich in der Vergangenheit bereits für die Pokémon-Spiele Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verantwortlich zeichneten.

Odyssey soll dabei eine Mischung aus Action sowie Rollenspiel darstellen und befindet sich bereits seit einigen Jahren in Entwicklung. Manga-Zeichner Eiichiro Oda hat für das ambitionierte Projekt sogar diverse neue Charaktere und Monster kreiert, denen wir exklusiv im Spiel begegnen werden.

In der Rolle von Kapitän Ruffy stranden wir also allein auf einer mysteriösen Insel und setzen nun alles daran unsere Crew wieder zu vereinen. Im Rahmen des Spiels werdet ihr dabei spannende Quests absolvieren können, die Insel sowie ihre Mysterien erkunden und mit gänzlich neuen Charakteren sprechen. Mit fortschreitender Handlung dürfen wir dann auch die Kontrolle über die restlichen Strohhüte übernehmen, darunter Zorro, Nami oder Sanji.

One Piece Odyssey soll noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt kommen. Einen ersten Trailer findet ihr direkt unterhalb dieser Zeilen.

Quelle: Bandai Namco