Pokémon GO – Das hält das neue Update für uns bereit

Juhu, endlich ein neues Update zu Pokémon GO. Die Version 0.233.0 von Pokémon GO wurde veröffentlicht. Die offiziellen Release Notes sind zwar noch nicht verfügbar, aber es konnte bereits einiges zusammen getragen werden.

Pokémon GO – Version 0.233.0

Hier gibt eine übersichtliche Auflistung mit allen geplanten Updates, die die Version 0.233.0 für euch bereit hält:

• Nebelball, die Spezialattacke von Latias, wurde dem Code als Lade-Attacke hinzugefügt.

○ Formen für Purmel und Puponcho wurden den Spieldaten hinzugefügt. Wahrscheinlich wird es in den Formen der Pokémon keinen Unterschied im Spiel geben und sie werden nur zur Bestimmung der Form von Vivillion, in die es sich entwickeln wird, dienen.

• Eine Zwielicht-Form für Wuffels ist auch im Code aufgetaucht. Diese ist wahrscheinlich auch nur dazu da, um Wolwerocks Zwiellicht-Form erhalten zu können.

○ Das angekündigte Widget ist nun auch für Android verfügbar.

• Im Code wurde an dem Abo-Modell weitergearbeitet.

○ Pokémon GO verfolgt nun genau von welchen Pokémon man einen Schnappschuss in der Wildnis aufnimmt. Dies könnte in Zukunft für Feldforschungen verwendet werden.

• Ob eine Postkarte von einem gesponserten PokéStop kommt, kann nun angezeigt werden.

○ An Werbungen wurde ebenfalls im Code weitergearbeitet.

• Außerdem gibt es Neues zu den Routen. Sobald man eine abgeschlossen hat, wird man wohl Pokémon-Begegnungen als Belohnung erhalten und wird die Route bearbeiten können. Außerdem werden wohl Nicht-Spieler-Charaktere an Arenen auf Routen erscheinen können.

Mega-Entwicklungen

In den letzten Tagen ist schon einiges zu Mega-Entwicklungen im Code passiert. Veröffentlichte Mega-Entwicklung haben bereits eine neue 2-D-Grafik bekommen. Mega-Kangama, Mega-Latias, sowie Mega-Latios sind im Code aufgetaucht. Nun wurde aber noch mehr zum Mega-Level-System den Spieldateien hinzugefügt. Man wird wohl in Zukunft irgendwie Mega-Punkte für seine Pokémon sammeln können. Mit diesen Punkten kann dann das Mega-Level des Pokémons steigen, wodurch man Boni freischalten kann. Zu diesen Boni gehören ein Cooldown, erhöhte Fang-EP, verringerte Mega-Energie-Kosten und erhöhter Schaden für verbündete Pokémon. Der Cooldown ist wahrscheinlich, um eine kostenlose Mega-Entwicklung durchführen zu können. Sobald man diese verwendet hat, läuft ein Timer ab, bis die kostenlose Mega-Entwicklung wieder verfügbar ist.



Quelle: PokeMiners Titelbild:Niantic