The Outbound Ghost – Geister-RPG für die Nintendo Switch angekündigt

Fans von kreativen Rollenspielen aufgepasst! The Outbound Ghost wurde offiziell für die Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie für den PC angekündigt. Passend dazu gibt es auch schon den ersten Ankündigungstrailer, der uns einen Blick auf das an Paper Mario erinnernde Rollenspiel gewährt.

The Outbound Ghost soll noch 2022 erscheinen

Die Spiel aus dem Hause Digerati wird seit 2020 von dem Schweizer Entwicklerstudio Conradical Games entwickelt. Der Indie-Publisher gab an, The Outbound Ghost im vierten Quartal 2022 zu veröffentlichen. In dem Rollenspiel werdet ihr die Kontrolle über ein Gespenst übernehmen, welches seine Erinnerungen an sein bisheriges Leben verloren hat. In der Geisterstadt Outbound helft ihr unter anderem euren Geisterfreunden, endlich die Schwelle ins Jenseits zu überschreiten und entdeckt so nach und nach eure eigene Geschichte.

Gameplaytechnisch gesehen warten in dem Rollenspiel, neben Quests und Rätseln, vor allem rundenbasierte Kämpfe auf euch. Mit den erbeuteten Ressourcen lassen sich dann sogenannte „Aspects“ herstellen, die euch und euren Mitstreitern neue Fähigkeiten verleihen. Was glaubt ihr? Wird The Outbound Ghost der Indie-Hit des Jahres?

Quelle: Nintendo via YouTube

Titelbild: © Digerati