Tales of Arise – Gemeinsame Sache mit Scarlet Nexus

Bandai Namco hat offiziell angekündigt, dass es ein Crossover zwischen Tales of Arise und Scarlet Nexus geben wird. Wann wir mit dem DLC rechnen können ist allerdings noch nicht bekannt.

Tales of Arise – Die überraschende Ankündigung eines Crossovers mit Scarlet Nexus

Bandai Namco hat überraschend verkündet, dass sich Fans auf ein Crossover der Spiele Tales of Arise und Scarlet Nexus freuen dürfen. Auf den Social-Media-Accounts des Entwicklers wurden bereits Bilder veröffentlicht, die Inhalte des geplanten Crossovers zeigen. Viel dazu geschrieben wurde allerdings noch nicht. Lediglich ein “Erscheint bald.” ist unter dem Post der deutschen Seite von Bandai Namco zu lesen. Sowohl Spieler des neuesten Tales of-Teils als auch Spieler von Scarlet Nexus werden wohl schon bald spezielle Items erhalten.

Das wissen wir bereits

Demnach erhalten Spieler von Scarlet Nexus wohl die zerbrochene Eisenmaske von Alphen, sowie das Flammenschwert. Die Spieler des Tales of-Teils bekommen im Gegenzug die Waffe von Yuito, die Myoho Muramasa und eine Erweiterung. Es ist noch unklar, ob sich Spieler auf weitere Inhalte freuen können, und wenn ja, auf welche.

Zudem hat der Twitter-Account von Tales of angekündigt, dass die Entwicklerteams beider Spiele einige behind-the-scenes-Details mit den Fans teilen werden, sobald der Release näher gerückt ist. Die eben genannten Details erhaltet ihr dann ebenfalls über Twitter.

Scarlet Nexus gibt es für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und für den PC. Tales of Arise könnt ist für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und ebenfalls für den PC verfügbar.

Tales of Arise PS4 Durch die neue Mechanik "Boost-Schlag" kannst du nun kraftvolle Angriffe in Kombos aneinanderreihen und dich dabei mit deiner Gruppe absprechen

Verkette Artes, Boost-Angriffe und Boost-Schlag-Kombos, um deine Gegner zu schlagen!

Die Protagonisten, in deren Händen das Schicksal dieser beiden Welten liegt, sind Alphen und Shionne

Gemeinsam müssen sie schwere Zeiten überstehen und mit ihrer einzigarten Gruppe aus Freunden zusammenwachsen

Schlüsselmomente dieser Geschichte werden in umwerfenden Animationen des Studios Ufotable erzählt Angebot *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: siliconera

Titelbild: Bandai Namco Entertainment Inc.