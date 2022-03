Games Done Quick – Sommerversion findet dieses Jahr wieder vor Ort statt

Die Games Done Quick-Veranstaltungen sind mittlerweile wahrscheinlich jedem Gamer ein Begriff. Eine Gruppe von Menschen trifft sich, präsentiert Speedruns zu diversen Videospielen und sammelt dabei Spenden für den guten Zweck. Aufgrund der Pandemie mussten die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren online stattfinden. Nun wird SGDQ, die Sommerausgabe des Events, in diesem Jahr endlich wieder an einem Veranstaltungsort ausgetragen.

Summer Games Done Quick wieder mit Publikum an einem Veranstaltungsort

Das Sommerevent wird in der Woche vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2022 in Bloomington im US-Bundesstaat Minnesota stattfinden. Natürlich sind Covid-19-Regeln vorhanden, so dürfen nur vollständig geimpfte Personen am Event teilnehmen, Zudem herrscht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine Maskenpflicht. Die Veranstalter*innen halten sich zudem vor, dass sich manche Regeln bis zur Veranstaltung noch ändern können.

Die Online-Veranstaltungen hatten nämlich auch ihre Vorzüge. So konnten Mitglieder der Speedrun-Community, die nicht für das Event in die USA reisen können, an den vergangenen Streams teilnehmen. Aus diesem Grund wird auch ermöglicht, dass einige Speedrunner ihre Runs von ihrem Zuhause aus übertragen können.

Wenn ihr Speedrunner seid und am Event teilnehmen möchtet, ob nun vor Ort oder von Zuhause, dann könnt ihr euch mit eurem Speedrun zwischen dem 21. und 30. März bewerben.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: gamesdonequick