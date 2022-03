Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im März 2022

In regelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das Portfolio des eigenen Abo-Services Xbox Game Pass um große Blockbuster, beliebte Indie-Hits sowie Neuerscheinungen. Passend zum Start der zweiten Monatshälfte gab der Redmonder Konzern nun die nächsten Neuzugänge für März 2022 bekannt.

März 2022 Line-up mit Crusader Kings 3, F1 und Weird West

Anfang des Monats durften sich Abonnenten bereits über Square Enixs Action-Titel Guardians of the Galaxy sowie das Point-and-Click-Adventure Kentucky Route Zero freuen, passend zum weiteren Verlauf des März erhalten Spieler nun 8 weitere Titel, die das ohnehin schon überwältigende Portfolio ergänzen. Das Line-up wird dabei von dem Taktik-Hit Crusader Kings 3 angeführt. Passend zum Release der Konsolen-Portierungen können Game Pass-Besitzer nun ab dem 29. März auf den nächsten Ableger der populären Strategie-Reihe auf den Xbox Series-Plattformen zurückgreifen. Zudem gesellt sich ab dem 31. März die selbsternannte ‘immersive Simulation’ Weird West von Devolver Digital. Das Indie-Projekt wirft euch dabei zurück in den wilden Westen und lässt euch einzigartige Geschichten im Rahmen einer düsteren Fantasy-Interpretation erleben. Zudem gesellt sich mit F1 ein populärer Vertreter des Rennspiel-Genre, auf welches ihr ab dem 24. März zurückgreifen könnt.

Alle Neuzugänge im März für Xbox Game Pass-Abonnenten findet ihr im Folgenden noch einmal detaillierter aufgelistet:

17. März: Shredders – Cloud, Xbox-Konsolen und PC

17. März: The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Cloud, Xbox-Konsolen und PC

22. März: Tainted Grail: Conquest – Xbox-Konsolen

22. März: Zero Escape: The Nonary Games – Cloud, Xbox-Konsolen und PC

24. März: Norco – PC

24. März: F1 2021 – Xbox-Konsolen

29. März: Crusader Kings 3 – Xbox Series X|S

31. März: Weird West – Cloud, Konsole und PC

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Microsoft