The Boys – Dritte Staffel wird was ganz Besonderes

Ein kurzer Teaser Trailer zur lang ersehnten dritten Staffel der Superhelden-Hater-Serie “The Boys” erschien auf dem YouTube Kanal von Amazon Prime Video. Und dieser kleine Trailer hatte es mehr als in sich. Treue Fans könnten aus fast jedem Schnitt und aus jeder Szene das Unmögliche herauslesen. Dröseln wir das doch mal auf.

Staffel Drei von “The Boys” könnte jeden Einzelnen überraschen

Zuallererst sei erwähnt, dass die Streamer Giganten scheinbar auf den Geschmack von Imagine Dragons gekommen sind. Wie schon für “Arcane”, der “League of Legends” Serie, liefert die Band einen mehr als nur stimmungsvollen musikalischen Einstieg in die neue Staffel. Die zweite Staffel endete äußerst positiv für das Team rund um Butcher und Hughie. Sie konnten Ryan aus Homelanders Gefangenschaft befreien, Stormfront erledigen und Vought in die Schranken zurückweisen. Leider verstarb Becca bei der Rettungsaktion, jedoch fand Butcher doch noch sein Herz, verzieh Ryan und gab ihn in die Obhut der CIA. Annie konnte wieder ein Mitglied der Seven werden und Hughie bewarb sich für einen Job bei Victoria Neuaman. Und genau sie war am Ende der zweiten Staffel die große Überraschung. Als Politikerin gegen die “Supes” schaffte sie es, dass ein Superhelden-Ministerium errichtet wird. Dies soll Vought und die Helden zumindest etwas kontrollieren. Doch Neuman war insgeheim der Killer der zweiten Staffel!

Weird, Weirder, Homelander holt sich seine Milch von einer Kuh

Und was erwartet einen in der neuen Staffel? Skurriler Wahnsinn ganz bestimmt. Homelanders Milchfetisch erreicht im Trailer einen neuen Höhepunkt. Er melkt eine Kuh und scheinbar erregt ihn das sogar. Daneben gibt es noch eine kleine Parodie auf den verrückten Pepsi-Werbeclip, in dem Kendall Jenner mit einer Pepsi Frieden stiftete. Man sieht wieder wie Neuman ihre Kräfte einsetzt, um jemanden explodieren zu lassen und noch viele andere schleimig schöne Körperflüssigkeitsszenen. Aber man hat auch das erste Mal Jensen Ackles als Soldier Boy gesehen. Und meine Güte die Captain America Satire oder Parodie, je nachdem auf welcher Seite man steht, sieht zumindest bis jetzt perfekt aus. Langjährige “Supernatural” Fans werden sich auf jeden Fall freuen. Das wohl interessanteste Detail ist Butcher. Denn er hat jetzt auch Superkräfte! Wo die genau herkommen, ist nicht bekannt, doch wird das für Butcher bestimmt noch Konsequenzen haben. Die dritte Staffel erscheint exklusiv auf Amazon Prime Video ab dem 03. Juni 2022.

