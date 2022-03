Obi-Wan Kenobi – Nächste heiße Star Wars Serie bald da

Endlich war es so weit und ein erster richtiger Trailer zur bald erscheinenden “Obi-Wan Kenobi” Disney+ Plus Serie erschütterte das Internet. Wer bisher mit den Disney Star Wars Serien nicht so warm werden konnte, dem wird vielleicht diesmal das alte Nostalgie-Star-Wars-Herz aufgehen. Denn Disney fährt die ganz großen Geschütze auf.

Die “Obi-Wan Kenobi” Serie bringt nicht nur Ewan McGregor zurück

Vieles wurde entweder schon im Vorhinein geleakt oder gezielt von Disney preisgegeben. Beispielweise spielt Ewan McGregor sein alter Ego den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Dieser scheint zumindest anfangs auf Tatooine geblieben zu sein, um Luke Skywalker zu beobachten und zu beschützen. Daneben war auch schon ein gewisser Hayden Christensen in diversen Auflistungen zu finden. Er kehrt ebenfalls in seine altbekannte Rolle zurück, jedoch dieses Mal weniger als Anakin Skywalker, sondern als Darth Vader. Ein nettes Zusatzstück konnte man im Trailer erkennen. Denn sogar Joel Edgerton macht den Schritt zurück ins Star Wars Universum als Owen Lars. Darüber hinaus erhaschte man erste Bilder und Eindrücke, auf die aus verschiedenen Ablegern bekannte Inquisition des Imperiums. Vor allem kriegt man den Großinquisitor zu hören und zu sehen.

Gemischte Reaktion und doch fährt der Hypetrain los

Die Inquisition wurde vom Imperium ins Leben gerufen, um die überlebenden Jedi zu finden und zu töten. In der Animationsserie “Rebels”, aber auch im Videospiel “Star Wars Jedi: Fallen Order” haben sie ein wichtige Rolle inne. Problematisch daran ist nur, dass die Erscheinung vom Großinquisitor wahrscheinlich im Internet nicht ganz so ankam, wie man es sich erhofft hatte. Aber vielleicht ändert sich diese Meinung, wenn die Serie endlich auf Disney+ ausgestrahlt wird. Das passiert auch schon recht bald, wobei vielleicht einigen nicht bald genug. Am 25. Mai 2022 erscheint die “Obi-Wan Kenobi” Serie. Fast schon verschenkt, das Ganze nicht am Star Wars Day rauszubringen. Aber vielleicht will man nicht mit der Marvel Serie “Moon Knight” kollidieren, die am 31. März beginnt und zumindest länger als einen Monat andauern wird.

Star Wars 1 - 9 - Die Skywalker Saga [9 DVDs] Laufzeit ‏ : ‎ 19 Stunden und 47 Minuten

Erscheinungsdatum ‏ : ‎ 30. April 2020

Anzahl der Discs ‏ : ‎ 9

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: The Walt Disney Company Germany via Pressemitteilung

Titelbild: © The Walt Disney Company