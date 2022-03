Ein Podcast über einen Mann, der gerne eine Fledermaus wäre | Bis zur Glotze (Folge 70)

In dieser Movies Podcast-Folge schwingt vor allem ein Thema durch. Die neue Comicbuchverfilmung des besten Detektiven der Welt lief endlich in den Kinos an! “The Batman” verkörpert von niemand geringeren als Robert Pattinson, scheint unsere Redakteur*innen Julia, Lennart und Alex ganz schön beeindruckt zu haben. Und das auf viele verschiedene Ebenen, weshalb auch sehr lange und ausführlich darüber geredet werden musste! Daneben haben unsere Movies Leute auch noch ausschweifend über “The King’s Man: The Beginning” geredet und waren sich aber nicht ganz sicher: Ist der zweite Kingsman jetzt besser oder schlechter als das neue Prequel. Und für alle Wes Anderson Fans gab es auch noch eine kleine Empfehlung für “The French Dispatch”.

Podcast mit The King’s Man, The French Dispatch und natürlich The Batman | Bis zur Glotze (Folge 70)

In The Batman bekommt es die Fledermaus mit dem Riddler zu tun

Wie bereits bekannt ist, bekommen wir in The Batman einen „neuen“ Bösewicht zu Gesicht. Denn während es bereits Filme mit dem Joker, Bane oder Scarecrow gab, wird in The Batman der Riddler als Antagonist die Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Gespielt wird der Bösewicht von Paul Dano, den man unter anderem aus 12 Years a Slave kennt. Außerdem bekommen wir im neuesten Trailer auch mehr von Batmans weiblicher Unterstützerin Catwoman zu sehen. Diese Rolle übernimmt im Film die 33-jährige Schauspielerin Zoë Kravitz. Freut ihr euch genau so wie ich auf einen düsteren Superhelden-Film?

Moderation: Lennart Hoffmann

Redaktion der Sendung: Julia Dohm, Alexander Weinstein

