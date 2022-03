Nintendo Switch 2 – Neue Infos dank Nvidia-Leak?

Die Nintendo Switch 2, bzw. ein Pro-Modell, sind schon länger in der Diskussion um eine Nachfolge der Hybrid-Konsole. Auch wenn es bereits hierzu zahlreiche Hinweise und Gerüchte gibt, wird es nun unfreiwillig konkreter.

Bastelt Nvidia am Chip für die Nintendo Switch 2?

Bei einem Nvidia-Leak gelangten mehrere Datensätze ins Netz. Dataminer schauten sich diese Infos etwas genauer an und stießen dabei auf den Begriff “NVN2”. Dabei handle es sich wohl um die Grafik-API der kommenden Switch-Konsole. In Frage kämen da die Switch 2 oder eine Pro-Version. Diese sei so designt worden, dass sie mit der Ampere-Technologie von Nvidia arbeiten könne. Laut den Daten unterstütze man sogar Raytracing und DLSS 2.2. Das bedeutet aber nicht, dass dies auch in der Praxis angewendet werden würde. Zudem finden sich konkrete Hinweise auf den Tegra 234/239. Letzteres könnte ein überarbeitete Version des bekannten 234-Chips sein.

Dennoch sind die Daten nicht top-aktuell. Somit könnte es sich auch um einen Prototyp handeln, der mittlerweile eingestampft wurde oder in anderer Form neu entwickelt wird. Außerdem gehört dazu auch ein gewisser Raum an Spekulationen. Die Bezeichnungen in den Unterlagen sind jedenfalls Fakt. Eine Switch 2 dürfte jedoch wohl kaum vor 2024 erscheinen. Erst kürzlich kündigten die Japaner weitere Inhalte für Mario Kart bis Ende 2023 an.

Quelle: Techpowerup