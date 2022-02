Terraria – Nachfolger zum 2D-Open-World-Spiel ganz versteckt angeteased

Bereits seit 11 Jahren begeistert Terraria seine Fans in offenen 2D-Welten. “Wie Minecraft aber in 2D” ist wohl die beste Erklärung für das Indie-Spiel von Entwickler Re-Logic, welches seit jeher stetig mit neuen Inhalten versehen wurde. Nun steht aber eventuell ein gänzlich neuer Titel ins Haus. Dafür musste man ganz genau auf Twitter hinschauen.

Terraria 2-Teaser auf Twitter gefunden

Schaut man auf das Twitter-Profil von Andrew Spinks, auch bekannt als Redigit, dann fällt erst einmal nichts außergewöhnliches auf. In seiner Bio steht, dass er an Terraria mitgearbeitet hat, Gitarrist in einer Band sowie Vater und Ehemann ist. Schaut man jedoch auf seinen angegebenen Wohnort, entdeckt man etwas, was Fans des Indie-Hits Freudensprünge machen lässt.

Dort zu lesen ist “terraria 2 – a new age”. Kommt also wirklich ein zweiter Teil des Erfolgsindies? Im Mai 2020 erschien immerhin das wirklich letzte Update für den ersten Teil. Nun beginnen also die Spekulationen der Fans. Ist das wirklich ein Hinweis auf einen neuen Teil des Sandbox-Titels? Wird es wieder in 2D oder diesmal sogar in 3D erscheinen? Wann kommt eine offizielle Ankündigung?

Auf all diese Fragen haben auch wir leider im Moment keine Antwort. Wir halten euch aber auf dem Laufenden und behalten vor allem den Twitter-Account von Redigit im Auge.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Twitter