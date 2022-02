Pokémon GO – Items in Hülle und Fülle

Von Freitag, den 18. Februar 2022 bis Freitag, den 25. Februar 2022 findet das Event “GO Tour: Bleib am Pokéball” statt, bei dem ihr Forschungsaufgaben abschließen könnt, um euren Vorrat an Pokébällen aufzustocken und Pokémon wie Hisui-Voltobal und Hutsassa zu fangen. Als Highlight feiert Hisui-Lektrobal sein elektrisierendes Debüt in Pokémon GO!

Pokémon GO – Bleib am Pokéball

Seid ihr bereit für die Pokémon GO Tour: Johto?

Um euch auf das Event einzustimmen – und sicherzustellen, dass ihr mehr als genug Pokébälle habt, um eure Lieblings-Pokémon aus der Johto-Region zu fangen –, veranstalten wir das Event “GO Tour: Bleib am Pokéball”! Das ist jedoch noch lange nicht alles! Verschiedene ballähnliche Pokémon werden auftauchen. Außerdem legt Hisui-Lektrobal sein knisterndes Debüt in Pokémon GO hin, also fangt euch ein Hisui-Voltobal und erheischt einen Blick in die Hisui-Region von Pokémon-Legenden: Arceus für Nintendo Switch.

Und natürlich kann es kein Pokéball-Event ohne Ballduin geben! Mit einem neuen Ballduin-Avatar-Artikel könnt ihr euch als dieses beliebte Maskottchen der Galar-Pokémon-Liga verkleiden.