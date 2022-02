Super Bowl Trailer – Die teuersten Werbeunterbrechungen

Gestern fiel die Entscheidung im Super Bowl. Und kaum etwas gehört mehr zum Sport als die bekannten Hot Wings und die Super Bowl Trailer Werbung. Selbst die kürzesten Unterbrechungen werden in den USA genutzt, um die verschiedensten Clips und Werbespots einzubauen. Jedes größere Unternehmen will dabei sein. Und dafür zahlen sie Unmenge an Moneten.

Die Super Bowl Trailer Party für viele das Highlight des Sportevents

Um beim Super Bowl ins Rampenlicht zu treten und die heiß begehrte Sendezeit zu ergattern, muss man tief in die Geldbörse greifen. Allein 30 Sekunden können Unternehmen oftmals mehere Millionen US-Dollar kosten. Diese Zeit muss entsprechend genutzt werden oder man hat das Geld, um mächtig einzuschlagen. Unwichtig ist das Ganze tatsächlich nicht, denn es gibt selten einen Zeitraum, wo in den USA mehr Menschen den Fernseher beobachten. Aus diesen Gründen gab es beispielsweise einen größeren Trailer zum neuen Jurassic World mit Chris Pratt. Der schon zuvor erschienene Trailer zu “Nope”, dem neuen Geniestreich aus der Feder von Jordan Peele, zeigte warum er vielleicht der derzeit interessanteste Regisseur Hollywoods ist. Sonic tauchte auch kurz mit einem neuen Clip auf, um den blauen Igel wird in den vergangenen Wochen sowieso mächtig die Werbetrommel gerührt.

Marvel oder DC? Und eine gute Herr der Ringe Serie auf Amazon Prime?

Das DCEU präsentierte ihre Superstars, Adam, Flash, Aquaman und Batman mit einem ganz kurzen einminütigen Clip. Da hätte durchaus mehr drin sein können, vor allem da viele der Filme noch dieses Jahr erscheinen. Die Marvel Superhelden Serie “Moon Knight”, welche bald auf Disney+ zu sehen sein wird, war wieder Mal ein verwirrendes spannendes Mysterium. Daneben gab es endlich erstes richtiges Videomaterial zur Amazon Prime Herr der Ringe Serie “Lord of the Rings: The Rings of Power”. Seltsam beschreibt den Teaser vielleicht am besten. Zwar sah man wunderschöne und atmosphärische Szenerie, aber auch zum Teil hässliche offensichtliche CGI. Das große Highlight der Trailer Orgie war der zweite Clip zu “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Die dort gezeigten Bilder bringen die verrücktesten Theorien zu Stande. Wer ist die Person mit Captain Marvel ähnlichen Fähigkeiten? Sind die X-Men mit Patrick Stewart zurück? Woher kommen die Ultron Roboter? Ist der Rat vor den Strange gebracht wird, die Illuminati? Ist Wanda wirklich die neue Bösewichtin? Marvel könnte uns mit alldem hinters Licht führen wollen.

