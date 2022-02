Jujutsu Kaisen 0 – Prequel-Film kommt in die deutschen Kinos

Der erste Film zum überaus erfolgreichen Anime Jujutsu Kaisen wird schon in wenigen Wochen in den deutschen Kinos starten. Der Vorverkauf beginnt in dieser Woche!

Vorverkauf bis spätestens 18. Februar

Publisher KAZÉ Anime bringt den Prequel-Film Jujutsu Kaisen 0 offiziell nach Deutschland. Wie das Unternehmen unlängst ankündigte, werde man den Anime mit deutscher Synchronisation in die hiesigen Kinos bringen. Wahlweise wird es aber natürlich auch Spieltermine im japanischen Originalton und deutschen Untertiteln geben.

Jujutsu Kaisen 0 soll im Rahmen der hauseigenen KAZÉ Anime Night am 29. März 2022 bundesweit ausgestrahlt werden. Läuft der Film erfolgreich an, steht es den Veranstaltern zudem frei, weitere Termine ins Programm aufzunehmen. Welche Kinos generell an der Aktion teilnehmen, könnt ihr auf den jeweiligen Seiten der Betreiber in Erfahrung bringen. Neben Deutschland wird der Film zudem auch in zahlreichen Lichtspielhäusern in Österreich und Schweiz zu sehen sein.

In ausgewählten Kinos hat der Ticketvorverkauf zum jetzigen Zeitpunkt bereits begonnen. Spätestens am kommenden Freitag sollen aber alle übrigen Veranstalter nachziehen, darunter auch die Kino-Kette Cinemaxx.

Jujutsu Kaisen 0 basiert auf der 24-teiligen Anime-Serie Jujutsu Kaisen und erzählt die Vorgeschichte des Epos. In Japan feierte der Titel bereits Ende letzten Jahres Premiere und erfreute sich dort großer Beliebtheit.

Quelle: KAZÉ