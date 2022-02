Diese Filme sind zu erfolgreichen Games geworden!

Titelbild: © Warner Bros. Entertainment

Es ist nur ein kleiner Schritt vom Film zum Spiel, andersherum gibt es das zwar auch, doch hierbei ist auch sehr viel Unbrauchbares entstanden. War der Film jedoch zuerst da, dann trägt das häufig wirklich grandiose Früchte. Doch zurück zu den Filmen, aus denen erfolgreiche Games geworden sind. Hier muss man nur einmal kurz an die Star Wars Filme denken und die darauf basierenden Spiele, dann zeigt sich schnell, dass hier eine große Weiterentwicklung stattfand, die wirklich sehr viele Fans fest in ihren Bann gezogen hat.

Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay

Im Jahr 2004 erschien Riddick – Chroniken eines Kriegers in den Kinos. Die Fans von Pitch Black konnten aber vom Planeten der Finsternis nicht gänzlich überzeugt werden. Neben seiner Arbeit als ausführender Produzent war Vin Diesel aber noch maßgeblich in Zusammenarbeit mit den Starbreeze Studios an der Entstehung des Videospiels beteiligt. Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay zählt als eines der besten Spiele zu einem Film.

Blade Runner

Blade Runner spielt keine Filmhandlung nach, sondern hier erlebt der junge Blade Runner Ray McCoy eine eigene Geschichte. Diese Geschichte zeigt viele Überschneidungen und läuft parallel zur Filmhandlung. Das Blade Runner Spiel überzeugt vor allem durch die Liebe zum Detail. Die Sets aus dem Film wurden inklusive Kameraführung über vorgerenderte Hintergründe nachgebildet. Für alle Fans des Films ein super Erlebnis. Auch hier müssen wieder Replikate ausfindig gemacht werden. Der Spieler hat hier bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, die Handlung zu beeinflussen. Dadurch verläuft das Spiel ein bisschen anders.

Goldeneye 007

Nintendo und Rareware waren zwei Firmen, die in den 1990er Jahren eng miteinander verbunden waren. Gemeinsam produzierten sie eine Vielzahl von echten Klassikern. Hier muss man nur einmal kurz an die Donkey Kong Country-Trilogie, an die Banjo Kazooie-Spiele oder an Killer Instinct denken. Produziert wurden hier stets erstklassige Spiele. Besonders aber stach ein Spiel aus allen heraus, und das war Goldeneye 007. Mit diesem James Bond Klassiker konnten Rareware den Beweis antreten, dass 3D-Shooter super auf einer Konsole funktionieren. Zudem sorgte das Spiel auch noch gleichzeitig für eine Revolutionierung der 3D-Shooter Steuerung.

Disney’s Der König der Löwen und Aladdin

Der Name Walt Disney steht schon immer für beste Qualität. In den 1990er Jahren sorgten vor allem der König der Löwen und Aladdin für viel Begeisterung. Beide Filme standen dann auch sogleich Pate für die gleichnamigen Games. Die Jump-and-Run-Spiele mögen vielleicht nicht gerade einen erheblichen Spannungsbogen erreichen, aber sie bestechen vor allem mit ihren liebevollen Details. Noch heute rangieren beide Spiele weit oben auf der Beliebtheitsskala, denn hierbei handelt es sich quasi um ein unverwüstliches Spielprinzip.

King Kong

King Kong kam 2005 in die Kinos und während sich die einen absolut begeistert zeigten, empfanden ihn die anderen eher als zu lang. Hier ging man aber bereits im Vorfeld von einem echten Erfolg aus und so wurde gleich parallel ein Videospiel produziert. Das stark am Film orientierte Spiel zeichnet sich vor allem als tolles Action-Adventure aus. Als Spieler hat man in diesem Spiel nicht nur die Möglichkeit, das Spiel als Jack Driscoll Abenteuer auf Skull Island zu erleben, sondern es ist auch sogar möglich in die Rolle des Riesengorillas zu schlüpfen. Anders als im Film bietet das Spiel darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, dass der Affe hier sogar gerettet wird.

Spider-Man 2

Passend zum 2004 erschienenen Spider-Man 2 Film kam auch das Videospiel auf den Markt. Dieses Spiel überzeugte seiner Zeit und sorgte für extrem viel Spielspaß. Sich durch New York zu schwingen, war hierbei ein ganz besonderer Spaß. Zwar orientiert sich das Spiel nicht am Film, aber das genau bot den Machern die Möglichkeit, sich vollkommen frei entfalten zu können. Hier drehte sich alles darum, dass man sich in verschiedenen Missionen und Nebenmissionen wie Spider-Man fühlen konnte. Vor allem hat die Schwungmechanik die Spieler absolut begeistert.

Harry und der Fluch des Herrn der Ringe

Vor 15 Jahren hätte niemand gedacht, dass man Lego Bausteine auch dafür nutzen kann, um tolle Videospiele und auch Filme damit zu produzieren. Doch die wirklich brillante Umsetzung des Erzählens einer Geschichte im Lego-Blockstil und das Ganze noch vermengt mit der nötigen Portion Witz hat zu überragenden Erfolgen geführt. Hier muss man sich einmal kurz an die genialen Star Wars-Spiele, aber natürlich auch LEGO Harry Potter, LEGO Herr der Ringe, Lego Fluch der Karibik, LEGO Indiana Jones und noch viel andere erinnern.

Indiana Jones

Dieses wunderbare Adventure orientiert sich fast zu 100 Prozent am Film, gemeint ist hier Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989. Die Fortsetzung Indiana Jones and the Fate of Atlantis hingegeben basiert tatsächlich auf keinem Film, dafür ist aber die Originalmusik im Spiel. Dieses Spiel zählt zu den besten Adventures aller Zeiten und zieht heute noch viele Fans in seinen Bann.