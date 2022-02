Rockstar Games – Mega Update zu GTA Online, GTA V & GTA 6

Rockstar Games hat in einem Blogpost einen ganzen Schwung neue Infos für uns bezüglich GTA Online und GTA V. Denn noch immer warten wir schließlich auf das Next Gen Update für PS5 und die Xbox Series Konsolen. Nun wissen wir aber Release, Features und Inhalte. Und eine Mini-Info zu GTA 6 gibt es ebenfalls.

Rockstar Games gibt den Next-Gen-Release bekannt

Bereits in wenigen Wochen geht es schon los. Dann erscheint GTA V auch für die neue Playstation und Xbox. Bereits am 15. März dürfen wir Hand anlegen und der Publisher verspricht zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen. Das Studio kündigt in dem Zuge neue Grafik-Modi an. Darunter eine Auflösung von bis zu 4K, eine flüssige Bildrate mit bis zu 60 Frames per Second und auch ein Modus mit Texturen Upgrades. Dazu profitieren die neuen Versionen von deutlich verbesserten Ladezeiten und sogar 3D-Audio. Für PS5-Besitzer gibt es wohl auch eine Unterstützung des Haptik Feedback für den DualSense Controller. Sowohl Story-Fortschritt, als auch GTA Online Errungenschaften lassen sich einmal auf die neue Generation übertragen. Es wird auch eine Standalone Version zu GTA Online geben, die für PS5-Besitzer in den ersten drei Monaten kostenlos sei.

Neueinsteiger profitieren zudem vom Carrer-Builder. Hier könnt ihr direkt zum Start die Laufbahn eures Charakters festlegen. Eine Immobilie und ein Vehikel gibt es obendrein. Dazu wird es auch einen neuen Auto Shop geben mit neuen Fahrzeugen. Mit “The Contract” wird es auch eine neue Story-Mission in GTA Online geben. Dort schlüpft ihr in die Rollen von Franklin & Lamar und sucht die unveröffentlichten Musik-Tracks von Dr. Dre. Die mit Gameplay erweiterten Koop-Missionen sind direkt im Online-Modus abrufbar. Der Publisher bestätigte abseits dieser Infos aber auch erstmals, dass man bereits an einem völlig neuen Grand Theft Auto arbeite. Leider gab es hier kein Details zu, sodass wir uns leider noch etwas gedulden müssen.

