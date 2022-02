Podcast: Dying Light 2 zeigt Schwäche & Sony zeigt Stärke | Bis zur Glotze (Folge 66)

Zombies sind los! Nach knapp 4 Jahren der ersten großen Ankündigung scheint morgen endlich Dying Light 2 Stay Human. Die lange Entwicklungszeit, die immer wieder aufgekommenen Entwicklungsprobleme und zuletzt die Pandemie sorgten schlussendlich dazu, dass die einst höchst ambitionierten Pläne seitens Techland doch nicht allzu groß wurden. Doch wie gut ist das Spiel am Ende geworden? Ach und der Halo-Erfinder Bungie gehört nun zu Sony Interactive Entertainment, wird damit also ab sofort für alle PlayStation-Spieler exklusiv sein…oder doch nicht? In dieser Folge reden Christian und Tobi über die aktuellen Geschehnisse rund um NFT und Co.

Podcast mit der Kritik zu Dying Light 2: Stay Human & Sony’s Bungie-Einkauf | Bis zur Glotze (Folge 66)

Die Apokalypse

Die Welt steht am Abgrund. Viele Jahre sind nach Teil 1 ins Land gezogen und das Virus bestimmt das Geschehen auf der Erde. Im Gegensatz zu Corona hat es die Welt in Dying Light 2 aber nochmals deutlich schlimmer erwischt. Überall wandeln Zombies umher und es gibt nur noch wenige sichere Orte, in denen sich die letzten Überlebenden verschanzen. Dazwischen gibt es nur noch die Pilger. Einzelgänger, die in der Gesellschaft eher geächtet werden. Sie schließen sich keiner Gruppierung an und leben allein mitten in der allgegenwärtigen Gefahr. Einer von Ihnen ist Aiden. Auch er ist ein sogenannter Pilger und hält sich mit dem, was er in den Ruinen der früheren Welt findet, am Leben. Doch ein Umstand plagt ihn besonders: Seine verschollene Schwester Mia. Er erhält einen Hinweis, dass diese in der Stadt Villedor sein könnte, oder zumindest scheint es dort Leute zu geben, die von ihr wissen könnten. Villedor, oder einfach „Die Stadt“, ist eine der letzten großen Bastionen der Menschheit. Aber auch hier wüten Zombies und es gibt nur wenige sichere Unterschlüpfe. Doch Aiden ist schließlich rund um die Uhr von Zombies umgeben, da macht eine Städtetour auch keinen Unterschied mehr.

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Christian Koitka

