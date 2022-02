Encanto – Erster Nummer 1 Hit seit fast zwanzig Jahren

Nach fast 20 Jahren ist es Disney gelungen einen neuen Wahnsinnshit zu kreieren. Das aus “Encanto” stammende Lied “We don’t talk about Bruno” konnte die Pole Position der Billboard Charts einnehmen. Das ist nicht nur Lin-Manuel Mirandas erstes Mal ganz oben in den Charts, er zwang daneben auch noch den außerordentlichen Song “Easy on Me” von Adele vom Thron herunter.

“Encanto” tritt in die Fußstapfen von Disney’s “Aladdin”

Das letzte Mal das ein Musikstück aus einem der Disney Filme die Billboard Hot 100 Charts erklomm, liegt neunzehn Jahre zurück. Damals schaffte “A Whole New World” aus dem Disney Klassiker “Aladdin” dieses erfolgreiche Kunststück. Neben diesem Erfolg kann sich das ganze Album zum Soundtrack aus “Encanto” ein weitere Woche ganz vorne in den äquivalenten Album Charts halten. Nicht einmal “Frozen’s” “Let it Go” konnte sich damals die Nummer 1 sichern. Es reichte nur für den Platz 5. Noch bemerkenswerter ist der Umstand, dass seit Ed Sheerans “Perfect” kein anderer Solo Songwriter mehr auf dem obersten Treppchen gestanden hat. Das kann man jetzt nicht mehr behaupten, da hinter “We don’t talk about Bruno” Lin-Manuel Miranda als einziger Autor genannt wird.

Ein Film voller Musik und wohlfühlender Stimmen

Normalerweise kommt es stark auf die Anzahl an Radiodurchgänge an, wie gut ein Lied bei den Billboard Charts abschneidet. Radios spielten den Soundtrack von “Encanto” aber nicht annähernd so häufig ab. Genauer gesagt konnte man “We don’t talk about Bruno” fast gar nicht im Radio zu hören kriegen. Deshalb mussten Spotify und andere Streamer für den Ausgleich sorgen. Der Song über den verschollen geglaubten ältesten Sohn der Madrigal Familie lief allein in den USA fast 35 Millionen Mal. Aber nicht nur die USA empfing den Soundtrack überaus positiv. Auch die deutschen Versionen der Lieder brauchen sich nicht zu verstecken. Je nach Geschmack könnte eine deutsche Version sogar besser sein als ihr Original. “Encanto” und seine Lieder lassen sich derzeit immer noch auf Disney+ erleben.

