Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Pokémon Legenden: Arceus + Fanpaket

In Pokémon Legenden: Arceus geht es natürlich auch um das namensgebende Götterpokémon. Doch um was für ein Wesen handelt es sich bei Arceus eigentlich?Im Grunde ist es der Gott und Schöpfer der Pokémon-Welt. Ja, richtig gehört, den Gott aller Pokémon könnt ihr mit einem Meisterball fangen und ihn in den Kampf gegen andere Pokémon schicken. Ganz schön fair, findet ihr nicht auch?

Die Geschichte von Arceus beginnt zu einer Zeit, als es das Universum noch nicht gab, sonder lediglich Chaos. Mitten im Chaos erschien plötzlich ein Ei, aus dem Arceus schlüpfte und das Chaos hinter sich ließ. Dabei schuf es mal eben so nebenher das Universum mit seinen tausend Armen, von denen heute aber keine mehr an seinem Körper zu sehen sind. Bei der gewaltigen Explosion, die dabei entstand, soll auch der Kraterberg in der Sinnoh-Region geformt worden sein. Der höchste Punkt des Kraterbergs ist die Speersäule. Dort hinterließ Arceus zwei Eier, aus denen später Dialga und Palkia schlüpfen sollten. So entstanden Raum und Zeit. Arceus legte noch weitere Eier, aus denen Giratina und das Seen-Trio Selfe, Vesprit und Tobutz schlüpften. Giratina sollte Zeit und Raum im Gleichgewicht halten, das Seen-Trio bildet den Geist zu den dazugehörigen Materien. Arceus selber zog sich in die Halle des Beginns zurück.

Soviel zur Legende von Arceus, doch was ist es für ein Pokémon? Nun, eigentlich ist es ein Pokémon vom Typ Normal, doch mittels 18 Tafeln oder den Z-Kristallen kann es jeden Typen annehmen und verändert dabei auch sein Aussehen. Mit seiner Spezialattacke Urteilskraft, die ebenfalls den Typ der getragenen Tafel annimmt, kann es enormen Schaden anrichten. Wie viele legendären Pokémon, ist also auch Arceus so stark, dass es in den meisten Turnieren gesperrt wird.

In Pokémon Legenden: Arceus ist die Suche nach dem legendären Pokémon aber ein wichtiger Bestandteil und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch auf die Suche nach dem Gott aller Pokémon zu begeben, dann haben wir genau das richtige für euch. Denn wir verlosen gemeinsam mit Nintendo Deutschland 2 x je ein Exemplar des heißerwarteten Spiels inkl. eines Fanpakets!

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland je 2x ein Exemplar des beliebten Pokémon Legenden: Arceus für Nintendo Switch mit einem Überraschungs-Fanpaket mit allerhand Merchandise im Schlepptau für euch.

Erkunde die weitläufige Umgebung und erforsche die Pokémon, die darin leben.

Begegne in Pokémon-Legenden: Arceus in der Hisui-Region zahlreichen Pokémon und kämpfe gegen sie.

Manche Pokémon verfügen über eine Hisui-Form, die nur in der Hisui-Region gefunden werden kann. Diese Hisui-Formen von Pokémon weisen jeweils einzigartige Merkmale auf.

Damit du deine Mission, den ersten Pokédex der Region anzulegen, nicht allein bestreiten musst, kannst du Bauz, Feurigel oder Ottaro als Partner auswählen.

