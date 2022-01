Podcast: Was kommt so in der ersten Jahreshälfte ins Kino? | Bis zur Glotze (Folge 65)

In der 65. Folge von unserem Podcast Bis zur Glotze ist unser Film-Team wieder am Zug. Julia, Alex und Lukas sprechen über das Kinoprogramm der ersten Jahreshälfte 2022. Welche Highlights erwarten uns und vor welchen Filmen haben wir jetzt schon ein bisschen Angst? Und vor allem: Wieso wird der Februar so ein verdammt dummer Kinomonat? Um die zweite Jahreshälfte kümmern wir uns in wenigen Wochen.

Podcast mit einem Ausblick auf das Kinojahr 2022…zumindest die erste Hälfte | Bis zur Glotze (Folge 65)

Die Vorfreude steigt! The Batman startet am 3. März 2022 in den deutschen Kinos. Während wir alle gespannt auf die Interpretation des dunklen Rächers von Robert Pattinson warten, versorgen uns die Filmemacher in der Zwischenzeit mit einem brandneuen Trailer. Dort macht der Superheld seinem Ruf als finsterer Rächer definitiv alle Ehre.

Wie bereits bekannt ist, bekommen wir in The Batman einen „neuen“ Bösewicht zu Gesicht. Denn während es bereits Filme mit dem Joker, Bane oder Scarecrow gab, wird in The Batman der Riddler als Antagonist die Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Gespielt wird der Bösewicht von Paul Dano, den man unter anderem aus 12 Years a Slave kennt. Außerdem bekommen wir im neuesten Trailer auch mehr von Batmans weiblicher Unterstützerin Catwoman zu sehen. Diese Rolle übernimmt im Film die 33-jährige Schauspielerin Zoë Kravitz. Freut ihr euch genau so wie ich auf einen düsteren Superhelden-Film?

Moderation: Lukas Hesselmann

Redaktion der Sendung: Julia Dohm, Alexander Weinstein

