Playstation 5 – Großer Leak zum Game Pass Konkurrenten?

Während Microsoft schon über 25 Millionen Abonnenten vom Game Pass überzeugen konnte, hinkt man bei Sony und der Playstation 5 noch hinterher. Bereits seit längerer Zeit wissen wir von den Ambitionen, ein Konkurrenzprodukt auf die Beine zu stellen. Ein Leak enthüllt nun, wie Sony’s Game Pass aussehen könnte.

Wann bekommt die Playstation 5 einen Game Pass?

Von Playstation Plus können wir uns in der Zukunft wahrscheinlich verabschieden, zumindest vom Namen. Denn wie ein neuer Leak zeigt, krempelt Sony seinen Dienst gewaltig um. Bereits vor Monaten tauchten hierzu Insider-News auf. In denen wurde bereits gesagt, dass man für PS4 und PS5 ein mehrstufiges Modell plane. Das Basis-Modell solle quasi wie Playstation Plus sein und die beste Stufe ein Äquivalent zu Microsoft’s Game Pass. Der Codename: Projekt Spartacus. Im Forum resetera ging ein Youtube-Video rum, welches Infos zu dem Projekt veröffentlichte. Darin wurden die bisherigen Gerüchte bestätigt und dass der Dienst Playstation Infinite heißen soll. Dies gehe nämlich aus einem offiziellen Blogpost hervor, der für einen kurzen Moment auf der Website zu finden war. Aber auch das Video selbst ist mittlerweile off genommen worden.

Stufe 1, die Infinite Gold heißen soll, ist wie bereits vermutet dann Playstation Plus. Die zweite Stufe, Infinite Platin, enthalte aber bereits eine breite Auswahl an PS4 -und PS5 Games. Die dritte und letzte Stufe, Infinite Ultimate, enthalte dann zusätzlich noch Demo’s, Game Streaming und einige Klassiker aus der PS1, PS2 -und PS3-Ära. Sogar PSP-Titel würde man darin spielen können. Infos zu den Preisen gibt es jedoch noch nicht. Laut dem Leaker betitelten die Japaner den neuen Service mit folgenden Slogan: “Bring dein Playstation-Gaming mit Playstation Infinite auf die nächste Stufe. Alle bestehenden PS+- und PS Now-Abonnements werden für die Restlaufzeit deines aktiven Abonnements in Playstation Infinite Gold umgewandelt.”. Wir dürfen also gespannt sein, wann es auch endlich von offizieller Seite Infos hierzu geben wird. Wir sollten die Gerüchte aber sehr vorsichtig genießen, da die Quellen kaum verifizierbar sind. Dass es ein Stufen-Abo-Modell geben soll, berichtete aber bereits Bloomberg.

Quelle: Resetera