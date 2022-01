Hogwarts Legacy – Insider dementiert Gerüchte: Release doch noch vor 2023?

Das langersehnte Hogwarts Legacy könnte womöglich doch noch vor 2023 erscheinen. Ein vermeintlicher Insider erteilt den jüngsten Gerüchten um eine Release-Verschiebung nun eine Absage.

Als einer der meisterwarteten Spiele dieses Jahres machte Hogwarts Legacy unlängst mit einigen Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Erst wurde das Open-World-Spiel vor einigen Monaten überraschend auf dieses Jahr verschoben und nun berichtete auch noch Brancheninsider Colin Moriarty vom „Sacred Symbol“-Podcast, dass eine weitere Verschiebung bereits kurz bevorstehe. Ihm zufolge habe die Entwicklung des Titels derzeit mit massiven Problemen zu kämpfen, sodass ein Release voraussichtlich nicht vor 2023 erfolgen könne. Um welche Schwierigkeiten es sich dabei konkret handelt, verriet er bis dato allerdings nicht. Auch Warner Bros. gab zu den aktuellen Gerüchten kein neues Statement ab.

Ein wenig Hoffnung scheint es für Fans des Fantasy-Universums aber dennoch zu geben: Unlängst meldete sich ein weiterer Insider zu Wort, der eben jene Gerüchte dementiert. Der mittlerweile etablierte Kanal „AccountNGT“ vermeldete demnach, dass eine weitere Verzögerung auszuschließen sei. Auch den Vermutungen um Probleme bei der Entwicklung erteilte er eine Absage: „Das einzige, was Hogwarts Legacy auf 2023 verschieben könnte, ist die Anzahl der Spiele, die im gleichen Zeitraum veröffentlicht werden“.

„AccountNGT“ hatte zuletzt immer wieder mit seinen Voraussagen recht behalten. Sein jüngster Leak bezog sich auf die Ankündigung von Quantic Dreams neustem Projekt Star Wars: Eclipse, zu dem er sogar noch vor offizieller Ankündigung einen Screenshot veröffentlichte.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period

— AccountNGT (@AccNgt) January 16, 2022