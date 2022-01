Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 3.2022

Ein etwas verspätetes Frohes neues Jahr wünschen wir euch auch in der Releasevorschau. Der Anfang des Jahres war etwas still, so dass dieses Format ausfiel. Nun kommen aber so langsam die Spiele aus ihrer Höhle gekrochen und wir checken direkt ab, was es so für neue Zockereien geben wird. Los geht’s also mit der ersten Releasevorschau des Jahres.

Die erste Releasevorschau von 2022

Nobody Saves the World (PC, Xbox One, XSX) – 20. Januar

Ein Topdown-Action-RPG mit Comiclook, in welchem euer Charakter sich in viele verschiedene Formen verwandeln kann, die ihr auch alle aufleveln könnt und so neue Fähigkeiten freischaltet, während ihr Monster bekämpft.

Windjammers 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch) – 20. Januar

Die Fortsetzung des Reboots des klassischen Retro-Titels aus den 90ern.

Blackwind (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Januar

Ein actionreicher Mix aus Beat’em’Up und Shooter mit brachialen Mechs und vielen Explosionen.

Expeditions: Rome (PC) – 20. Januar

Ein diesem taktischen RPG macht ihr euch durch einen Eroberungszug durch das antike Rom.

Deflector (PC, Switch) – 20. Januar

Ein Hack’n’Slash-Bullet Hell-Titel mit vielen knalligen Neonfarben.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extractions (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 20. Januar

Im neuesten Teil der Shooter-Reihe geht es nicht gegen menschliche Gegner, sondern vielmehr gegen eine außerirdische Bedrohung.

Pupperazi (PC, Xbox One) – 20. Januar

Ihr müsst tolle Fotos von süßen Hunden machen.

Startup Panic (PC, Mobile) – 20. Januar

In dieser Simulation müsst ihr euer eigenes Startup-Unternehmen verwalten.

Needy Streamer Overload (PC, Mobile) – 21. Januar

Ihr müsst einem Anime-Waifu dabei helfen, eine beliebte Livestreamerin zu werden.

Und so beginnt 2022 in der Releasevorschau. Welches dieser Spiele habt ihr ins Auge gefasst? Mit welchem Spiel startet ihr ins Jahr? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren oder auf Social Media.

Rainbow Six Extraction – Limited Edition (exklusiv bei Amazon) [PlayStation 4] NUR FÜR VORBESTELLER: Erhalten Sie als Vorbesteller das „Orbitaler Zerfall“-Pack, bestehend aus einem zusätzlichen Talisman, Uniform- und Waffendesign

Freunde spielen 14 Tage kostenlos: Laden Sie beim Kauf des Spiels dank des Buddy-Pass bis zu zwei Freunde ein mit Ihnen zu spielen, egal auf welcher Plattform* (zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar)

Exklusiv bei Amazon: Sichern Sie sich mit dem Obscura-Pack universelle Waffen-Designs, sowie Talismane dank der Limited Edition

Rainbow Six Spieler profitieren: Spieler beider Spiele erhalten zusätzlich kostenlose Skins, Waffen-Designs, Talismane und schalten zusätzliche Operator für Rainbow Six Siege frei

Riskieren Sie alles in unberechenbaren Eindämmungszonen, um herauszufinden, was hinter der tödlichen, sich entwickelnden Bedrohung durch die außerirdischen Archeen steckt

