The Company Man – Der chaotische Plattformer erscheint für die Switch

Jeder geht doch gerne zur Arbeit, oder? Naja, vielleicht doch nicht alle. Vor allem nicht der Hauptprotagonist im Jump n’ Run The Company Man. Dort geht es nämlich darum, dem Arbeitsfrust mal freien Lauf zu lassen und den Widrigkeiten der Arbeiterwelt den Kampf anzusagen. Dies könnt ihr bald auch unterwegs auf der Nintendo Switch machen. Vielleicht ja auch auf dem Weg zur Arbeit!

The Company Man erscheint im Januar für die Switch

Gute Neuigkeiten voran, The Company Man erscheint noch im Januar für die Nintendo Switch. Laut der offiziellen Nintendo Website könnt ihr bereits am 21. Januar 2022 mit dem Switch-Release des Plattformers rechnen. Mit einer Tastatur bewaffnet wird es darum gehen, sich die Karriereleiter im wahrsten Sinne des Wortes bis ganz nach oben zu kämpfen und es eurem Boss mal so richtig zu zeigen.

Der Veröffentlichungstrailer von Nintendo zeigt von Anfang an klassische Plattformer-Action mit allem was dazu gehört. Kreissägen, Dash-Manöver und Kaffeepausen eben, die euch in letzter Sekunde die nötige Erfrischung liefern können. The Company Man wird zum Release 17,99 Euro anstatt 19,99 Euro im Nintendo eShop kosten. Wer also bis zum 30. Januar 2022 zuschlägt, kann noch ein wenig sparen.

Quelle: Nintendo via YouTube

Titelbild: © Forust Studio