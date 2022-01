Horizon Forbidden West – Frühe Version im Umlauf

Wochen vor dem eigentlichen Release von Horizon Forbidden West ist ein früher Build des PlayStation-Blockbusters an die Öffentlichkeit gelangt. SpielerInnen sollten sich vor möglichen Spoilern in Acht nehmen.

Erste Screenshots würden entfernt

Bereits am gestrigen Montag kursierten vermeintliche Screenshots aus dem kommenden Horizon Forbidden West auf diversen Social-Media-Plattformen. Wie das Online-Magazin VGC unlängst in Erfahrung gebracht haben will, handelte es sich bei diesen Artworks allerdings keinesfalls nur um vereinzelte Bilder. Viel mehr soll eine noch frühe Version des Exklusivtitels als Grundlage gedient haben. Der Build scheint sich demnach bereits im Umlauf zu befinden und auch die relevanten Kerninhalte des finalen Spiels zu umfassen. Fans des Open-World-Epos sollten sich also vorerst vor möglichen Story-Spoilern in Acht nehmen.

Die betreffenden Bilder wurden bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung auf Twitter wieder gelöscht. Als Grund wird hier ein Claim des Urheberrechtsinhabers angegeben, was der Angelegenheit nur noch mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint jedoch noch kein früher Build auf einschlägigen Filesharing-Seiten hochgeladen worden zu sein.

Zuletzt hatte Publisher Sony mit Naughty Dogs The Last of Us 2 eine ganz ähnliche Erfahrung machen müssen. Das Spiel wurde weit im Voraus vollständig geleakt und zahlreiche Spoiler verrieten die wesentlichen Handlungspunkte der Geschichte. Sony wird also höchstbemüht sein dieses Marketing-Debakel nicht zu wiederholen.

