State of Play – Wird auf dem PS5-Event das neue Hogwarts-Spiel gezeigt?

Mit dem neuen Jahr geht es natürlich auch weiter mit zahlreichen Gerüchten, dieses mal mit der State of Play im Zentrum des Geschehens. Das unregelmäßige, digitale Event von Sony ähnelt dem Konzept einer Nintendo Direct. Ein bekannter Leaker versichert aber, dass wir schon bald eine neue Show erwarten dürften.

Tom Henderson ist manchen Menschen bereits ein Begriff. Der bekannte Leaker wusste beispielsweise schon vor der Ankündigung von Battlefield 2042, welches Setting wir erwarten dürfen und wie der Enthüllungstrailer aussehen wird. Spätestens seit seinen Battlefield-Leaks wird er schon mal öfters nach anderweitigen Infos gefragt. Jetzt sorgt er für die nächste Enthüllung. Denn laut einem neuesten Gerücht dürfen wir mit einer Playstation Show im kommenden Februar rechnen. Aufgrund vorausgehender Media-Daten könne es sich um eine State of Play handeln. Bei dieser Show stellte Sony ein Spiel näher vor und unterfütterte die Show mit einigen Neuankündigungen, die aber nie allzu groß waren.

Ganz anders jedoch beim kommenden Event. Laut Henderson habe das Event das Potenzial ein großes Ding zu werden. Näheres ließ er nicht verlauten. Ein User fragte jedoch, wann wir neue Infos zu Hogwarts Legacy sehen werden. Die Antwort war sein voriges Zitat: “but it has the potential to be a pretty big one IMO.”. Unterschwelliger kann man kaum eine Enthüllung auf einem Event ankündigen. Jedoch sollten wir wie so oft solche Gerüchte mit Vorsicht genießen. Denn auch relativ verlässliche Quellen sind kein Garant für die tatsächlichen Ereignisse.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.

It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022