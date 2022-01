Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im Januar 2022

In regelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das Portfolio des eigenen Abo-Services Xbox Game Pass mit zahlreichen neuen Spieletiteln, Indie-Perlen und populären Blockbustern. Auch im Januar 2022 dürfen sich Aboennten so auf eine Vielzahl an Neuzugängen freuen, müssen allerings auch einige Abgänge akzeptieren.

Line-up im Januar 2022 mit Mass Effect, Outer Worlds und Spelunky

Passend zum Start des neuen Jahres dürfen sich alle Abonnenten bereits über drei Neuzugänge im bestehenden Portfolio freuen. Ab sofort spielbar sind demnach neben dem Puzzler Gorogoa, das Rätselspiel The Pedestrian sowie der Plattformer Olija. Ale drei Titel stehen euch auf Konsolen der Xbox-Familie, dem PC sowie via Cloud zur Verfügung. Weiter geht es dann am 6. Januar mit dem im letzten Herbst veröffentlichten Action-Titel Embr sowie den Indie-Hit Outer Wilds. Ab dem 13. Januar könne Abonnenten dann auf Spelunky 2 sowie der Koop-Shooter The Anacrusis zurückgreifen. Als besonderes Schmankerl hält am gleichen Tag ebenfalls die Neuaufalge der populären Rollenspiel-Reihe Mass Effect mit der im letzten Jahr veröffentlichten Legendary Edition Einzug in den Service. Welche Titel drüberhinaus im der zweiten Hälfte des Januars 2022 zu dem bestehenden Portfolio dazustoßen, gibt Microsoft erst zur Monatsmitte bekannt.

Neben den Neuzugängen haben, sind im neuen Jahr ebenfalls einige Abgänge zu verzeichnen. Die folgenden Spiele stehen Abonnenten ab dem 15. Januar nicht mehr zur Verfügung:

Desperados 3

Ghost of a Tale

Kingdom Hearts 3

Mount & Blade: Warband

Pandemic

Yiik: A Postmodern RPG

Quelle: Xbox

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden. Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast.

Anfallende Internet-Gebühren und Altersbeschränkungen sind zu beachten. Nutzungsbedingungen und Ausschlüsse für Sonderangebote sind zu beachten.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.