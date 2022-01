The Witcher 3: Wild Hunt – Netflix-Serie treibt Spielerzahlen nach oben

Passend zum Jahresende 2021 konnte ein Rollenspiel aus dem Hause des polnischen Entwicklers CD Projekt RED einen erheblichen Schub an Spielerzahlen verzeichnen. Dabei handelt es sich allerdings nicht wie erhofft um den ehemaligen Hype-Titel Cyberpunk 2077ehemaligen Hype-Titel Cyberpunk 2077, der erst im vergangenen Jahr für Konsole als auch PC veröffentlicht wurde, sondern um den Dauerbrenner The Witcher 3: Wild Hunt.

Henry Cavills Geralt-Interpretation treibt Spieler unter anderem zurück zum Rollenspiel

Das Interesse am Blockbuster The Witcher 3: Wild Hunt ist seit seines Release 2015 unter den Spieler nur geringfügig eingebrochen. So findet sich das Rollenspiel Jahr für Jahr in den Top-Platzeriungen von Fans wieder, die den Titel vor allem aufgrund seiner lebendigen Spielewelt und der einnehmenen Geschichte schätzen. Trotz der generell hohen Popularität zeigt das Rollenspiel rund um Geralt, Ciri und Co. derzeit einen erheblichen Anstieg an Spielern auf Steam. Wirft man hier einmal einen genaueren Blick auf die Steamcharts ist deutlich zu erkennen, dass sich die Spielerzahlen im vergangenen Dezember gut um 60 Prozent im Vergleich zum Vormonat erhöht haben. Ein signifikanter Anstieg, der nicht zuletzt auch durch die Veröffentlichung der zweiten Staffel der Netflix-Adaption The Witcher mit Henry Cavill zu begründen ist. Diese feierte Mitte des vergangenen Montas ebenfalls seinen Release auf der Streaming-Plattform. Als die erste Staffel 2019 ihr Debüt feierte, war bereits ein ähnlicher Anstieg der Spielenden zu verzeichnen. Nicht zuletzt dürfte auch der Steam Winter Sale mit seinen Angeboten zum Erfolg im Dezember beigetragen haben. So lässt sich das Hauptspiel samt aller DLCs derzeit zu einem Preis von knapp 10 Euro auf Valves Vertriebsplattform ergattern.

Quelle: Steamcharts.com