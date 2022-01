Goldeneye 007 – Der legendäre Retro-Shooter könnte bald für Xbox erscheinen

Der ca. 24 Jahre alte Shooter Goldeneye 007 hat mittlerweile einen gewissen Kult-Status in der Gaming Branche. Nicht nur ist es das meistverkaufte N64-Game in den USA, in Deutschland machte es insbesondere durch die Indizierung auf sich aufmerksam. Nun könnte das Spiel aber vor einer überraschenden Rückkehr stehen.

Achievementsliste von Goldeneye 007 für Xbox aufgetaucht

Die Seite TrueAchievements umfasst eine Bibliothek von nahezu allen Xbox-Spielen, in denen ihr Erfolge erzielen könnt und welche Erfolge zu holen sind. Dort tauchte nun aber ein vollständiger Beitrag zu Goldeneye 007 auf. Trueachievments ist eigentlich dafür bekannt, nur offizielle Spiele zu listen und keine Platzhalter aufzuführen. Daher verhärtet sich damit der Verdacht, dass es tatsächlich eine Rückkehr von Goldeneye 007 geben könnte. Rare war damals der Entwickler des Spiels. Das Studio wurde jedoch vor vielen Jahren von Microsoft gekauft, womit die Rechte tatsächlich in den Händen der Xbox-Sparte liegen würden. Naheliegend wäre eine Portierung des Spiels.

Das würde bedeuten, dass wir das Spiel in technisch sehr ähnlicher Form bekommen würden. Dass es sich um ein Remake handelt, wäre äußerst unwahrscheinlich, da eine Liste mit Erfolgen schon auf einen zeitnahen Release hindeuten würde. Microsoft ist jedoch eher dafür bekannt, solch große Titel bereits Monate oder Jahre im Voraus anzukündigen. Obwohl das damalige Spiel in Deutschland verboten wurde, könnten wir uns aus deutscher Sicht dieses Mal darauf freuen. Denn im vergangenen Jahr wurde es vom Index genommen und wäre damit zum Verkauf an Volljährige möglich.

an Xbox Achievement list for GoldenEye 007 has popped up https://t.co/7oaXNAq0Gr pic.twitter.com/OlTia6hZal — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

