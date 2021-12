NATvents-Gewinnspiel 20. Dezember 2021 – Wir verlosen 2x Meine Weihnachtsliebe aus Paris als DVD

Titelbild: © 2021 Koch Films

Der französische Millionär, Nachtclub- und Weingutbesitzer Lucas Beaudin reist nach Montana, um eine Zusammenarbeit mit der amerikanischen Parfum-Firma Fortune Industries auszuhandeln, die nach der Krebserkrankung des Firmengründers und Milliardärs Gerald Fortune von dessen Schwester Kate geleitet wird. Dort begegnet er Robin, dem ehemaligen Model und jetzige Art-Direktorin der Firma. Lucas fühlt sich in deren bisherigen Entwürfen für eine gemeinsame nicht richtig gesehen. Er will sein wahres Ich zeigen und nicht das Lebemann-Klischee aus den sozialen Medien. Deshalb soll Robin ihn besser kennenlernen. Bei romantischen Schlittenfahrten und nach einer Einladung in Robins Elternhaus, das ihr Vater Cliff nach dem Tod von Robins Mutter allein bewohnt, verlieben sich Lucas und Robin ineinander. Lucas lädt Robin nach Paris ein, damit sie noch mehr über ihn erfahren kann.

© 2021 Koch Films / Starttermin fürs Heimkino: 21. Oktober 2021 als DVD

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Koch Films zwei DVD`s von Meine Weihnachtsliebe aus Paris.

Gewinner 01-02 1x Meine Weihnachtsliebe aus Paris als DVD

Meine Weihnachtsliebe aus Paris für das Handy Modell: LG Q6 mit dem Motiv: Refugees Fight M14 # transparente Hülle mit kratzfesten Motiv (das Produktbild ist lediglich ein Orientierungsbeispiel und zeigt zur Vereinfachung der Darstellung nicht unbedingt ihr Smartphone)

einzigartiges Design durch transparente Hülle mit Motiv

TPU Transparent Case Hülle mit einem Motiv = super stylisch

Bitte beachten Sie, dass die Bilder in der Verkaufsanzeige nur als Beispiele dienen. Jeder PC kann die Bilder minimal verschieden anzeigen, daher sind kleinste Abweichungen in der Farbgebung von der Darstellung möglich. Bitte beachten Sie auch, dass jeder Handy-Typ die Kameraöffnung an einer anderen Stelle hat.

stabil und bruchsicher / perfekt zum verschenken / viele weitere Motive im Angebot

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Weihnachten ohne Filme geht gar nicht! Wir möchten gerne von dir wissen, welchen Weihnachtsfilm für dich jedes Jahr ein “Muss” ist?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 28. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Koch Films für die Bereitstellung der Preise.