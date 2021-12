NATvents-Gewinnspiel 4. Advent 2021 – Wir verlosen 1x Metroid Dread & 1x Mario Party Superstars für die Nintendo Switch

Titelbild: © 2021 Nintendo

Mario Party Superstars

Mario Party ist zurück mit fünf klassischen Nintendo 64-Spielbrettern der Mario Party-Reihe. Auf Peachs Geburtstagstorte wird das Wettrennen um die meisten Sterne zu einer zuckrigen Angelegenheit, behaltet bei Space-Land den Countdown im Auge, um nicht von Bowsers Münzenstrahl getroffen zu werden, und erlebt noch viele weitere Klassiker. Stürzt euch in eine Superstar-Sammlung aus Minispielen der Mario Party-Reihe. Ob ihr nun im Brettspiel-Modus Münzen für Sterne sammelt oder einfach nur ein bisschen im Modus „Freie Wahl“ übt – ein Sieg in Pilz-Durcheinander oder in Fahnen-Wirrwarr fühlt sich in beiden Fällen grandios an. Spiele mit vielen bekannten Gesichtern aus dem Pilz-Königreich und bringe die Würfel mit Mario, Luigi, Peach, Toad und vielen weiteren ordentlich ins Rollen.

Metroid Dread

Samus Aran ist die beliebte Heldin und Hauptprotagonistin der legendären Metroid-Spieleserie, die ein ganzes Genre geprägt hat. Die intergalaktische Kopfgeldjägerin zieht im 5. Teil der Hauptserie erneut in den Kampf und erkundet einen riesigen Planeten, entdeckt neue Fähigkeiten – die weitere Areale freischalten, die zuvor nicht erreichbar waren – und stellt sich einer gewaltigen Bedrohung. Die Geschichte von Samus wird nach den Ereignissen von Metroid Fusion fortgesetzt. Auf dem Planeten ZDR kommt sie einer mysteriösen Botschaft auf die Spur, die an die Galaktische Föderation übermittelt wurde. Dieser Planet ist allerdings ebenfalls voller außerirdischer Lebensformen der bösartigen Sorte und birgt zu allem Überfluss eine mechanische Gefahr. Einst nur für die Entnahme von DNS entwickelt, wurden aus den Forschungsrobotern E.M.M.I. mächtige Maschinen, die Samus jagen. Dies führt zu bedrohlichen, hochspannenden Situationen, in denen Samus ihnen ausweichen muss, um einem grausamen Ende zu entgehen und um einen Weg zu finden, sie doch noch ausschalten zu können.­­

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo einmal Metroid Dread & Mario Party Superstars für die Nintendo Switch.

Gewinner 01 1x Metroid Dread für die Nintendo Switch

1x Merchpaket von Nintendo

Gewinner 02 1x Mario Party Superstars für die Nintendo Switch

1x Merchpaket von Nintendo

Was muss ich tun?

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Game of the Year Wir möchten gerne von dir wissen, welches Nintendo-Switch-Spiel dein Game of the Year 2021 geworden ist?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.