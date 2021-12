Playstation Studios – Ein weiteres Studio ist nun First Party

Im vergangenem Jahr hat Sony seine Playstation Studios mit einigen neuen Studios vergrößert. Fertig ist Sony aber noch nicht, denn jetzt gibt es einen weiteren Neuzugang der das Team verstärken wird.

Playstation Studios bekommt einen Neuzugang

Neben Nixxes, Housemarque und zuletzt Bluepoint Games hat sich Sony in diesem Jahr einige Studios geschnappt. Nach Erfolgen wie Returnal und dem Demon’s Souls Remaster war es nur eine Frage der Zeit bis Sony auf Einkaufstour gehen würde.

Und jetzt gibt es einen weiteren Neuzugang für die First Party Abteilung. Via Twitter teilte Hermen Hulst, dass das Support Studio Valkyrie Entertainment fortan mit an Bord ist. Künftig soll das Team an einigen von Sonys Franchises arbeiten.

Bisher hat das Studio vor allem als Support Team bei Titeln wie Forza 7, Halo Infinite, God of War und zuletzt God of War Ragnarok geholfen. Bei der Erfahrung ist die Frage, ob Valkyrie Entertainment auch künftig weiter als Support dienen wird oder ob man ihnen die Möglichkeit gibt ein eigenes Projekt übergibt.

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5 — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 10, 2021

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: @hermenhulst via Twitter

Titelbild: © Sony Interactive Entertainment