Playstation – Pläne für neuen Online Dienst enthüllt

Aktuell bietet Playstation seinen Nutzern den PS Plus sowie den PS Now Dienst an. Beide Dienste müssen sich aktuell vor allem mit dem Game Pass von Microsoft messen. Neue Pläne von Sony sollen deren Dienst attraktiver machen.

Playstation plant Überholung seiner Abodienste

Seit der Einführung des Xbox Game Pass ist der Dienst von Microsoft ständig ein Thema in der Gaming Community. Nicht zuletzt weil brandaktuelle Titel direkt zum Launch für Game Pass Nutzer*innen bereitstehen.

Sonys bietet mit Plus Zugang zu Online Multiplayer sowie monatlichen kostenfreien Spielen. Darüber hinaus bietet PS Now eine Auswahl an PS4, PS3 und PS2 Titeln zum Streamen an, von denen die meisten PS4 Titel auch heruntergeladen werden können.

Wie Jason Schreier von Bloomberg jetzt enthüllt, plant Sony aber eine Neufassung seiner Dienste. Der bisher Spartacus benannte Dienst soll drei Stufen bieten, wobei Stufe 1 dem bisherigen PS Plus gleicht.

Die zweite Stufe würde zusätzlich Zugang zu einer großen Auswahl an PS4 Titeln und später auch PS5 Spielen geben. Die dritte Stufe soll dann erweiterte Demos und eine große Bibliothek an PS1, PS2, PS3 und PSP Games via Streaming geben.

Der PS Now Name soll bei der Einführung verschwinden, während der PS Plus Name weitergeführt werden soll. Da Sony aber bereits in der Vergangenheit betont hat, man werde seine First Party Titel nicht in einem Abodienst zum Launch anbieten.

Daher bleibt die Frage, wie sehr dieser Dienst als direkt Konkurrenz zum Game Pass gesehen werden kann.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Bloomberg

Titelbild: © Sony Interactive Entertainment