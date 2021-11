The Game Awards 2021 – Wann geht’s los, wo kann ich’s sehen und was wird gezeigt?

Die Game Awards 2021 stehen kurz vor der Tür. Wie jedes Jahr, werden hier die besten und einfallsreichsten Spiele des Jahres gekürt. Und welche Stadt würde sich dafür besser anbieten als das glamouröse Los Angeles in den Vereinigten Staaten? Hier bekommt ihr alle Infos dazu, wann die Veranstaltung beginnt, wo ihr sie verfolgen könnt und auf welche Neuankündigungen ihr euch möglicherweise freuen könnt.

Bekommen wir etwas zu Breath of the Wild 2 zu sehen?

Die Game Awards 2021 finden am 9. Dezember 2021 um 17 Uhr Ortszeit in Los Angeles statt. Für uns verschiebt sich die Veranstaltung daher auf die Nacht vom 10. Dezember. Um 2:00 Uhr nachts könnt ihr die Veranstaltung demnach in Deutschland verfolgen.

Ihr könnt die Game Awards via Livestream aus dem Microsoft Theater in Los Angeles mit verfolgen. Livestreams findet ihr unter anderem auf YouTube, Twitch und der offiziellen Website zu den Game Awards.

Die Neuankündigungen dürften für viele Fans ein Grund sein, die Veranstaltung bis tief in die Nacht zu verfolgen. Die Gerüchteküche brodelt bereits und man spekuliert unter anderem zu neuen Bildern von Breath of the Wild 2 und zu einem möglichen Remake von Metal Gear Solid 3. Der Host der Game Awards, Geoff Keighley, verspricht jedenfalls via Twitter bereits ein „wahnsinniges Line-Up“. Wir sind gespannt!

.@geoffkeighley talks about the surprises that are in store for #TheGameAwards this year! What are your predictions? pic.twitter.com/np8yMTOb0v — The Game Awards (@thegameawards) November 26, 2021

Quelle: The Game Awards via Twitter

Titelbild: © The Game Awards